Paula Chaves confirmó que está embarazada y "la familia se agranda" 

Paula Chaves confirmó que está embarazada. La actriz usó sus redes para difundir la noticia y así se cerró el misterio acerca de su sorpresiva renuncia al elenco de la obra "Atrapados en el museo" que se presentará en Villa Carlos Paz.

"Esta banda se agranda… ¡¡¡Llenos de amor y más juntitos que nunca!!! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!", escribió Paula en Instagram junto a una foto en la que se la ve sonriente y acompañada de Olivia, de 6 y a Baltazar, los hijos que ya tiene con el productor.

Pedro Alfonso ya se había referido a la nueva realidad de la familia en un reportaje que le hicieron el programa Pampita Online.

Cuando le preguntaron si esperaban otro niño, el actor y productor respondió: "Me guío por lo que dice Paula. Todavía no me enteré, digamos. Ella puso un texto, se comunicó y respeto la decisión de ella, la acompaño y todo lo que quiera contar o no contar, yo voy a hacer el primero en apoyarla y acompañarlo".

"¿Cuál sería mi reacción? Estamos para agrandar la familia. Uno más, por lo menos, podría ser. Creo que nos podemos acomodar”, dijo Alfonso.