Paul McCartney cumple 80 años: vida y obra del legendario bajista de los Beatles

Pero Paul McCartney sobrellevó todas las críticas y continuó con su pasión al punto de haber grabado más de 20 discos de estudio, en diferentes géneros y con diferentes artistas a su lado. La primera de ellas fue Linda McCartney, su primer y gran amor, aquella que puso su voz y sus conocimientos para sus composiciones, y aquella con quien tuvo a 4 de sus 5 hijos.

Las tribulaciones dela vida se llevaron a Linda, pero Paul volvió a encontrar el amor e incluso tuvo una hija más. Y su devoción por la vida fue llevada hacia el resto de los seres vivientes del planeta. Además de haberse convertido en vegetariano en 1975, Paul dedicó gran parte de su trabajo al activismo por los animales y por el medio ambiente.

Crianza en Liverpool

James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, donde su madre, Mary Patricia había trabajado como enfermera. Su padre, James "Jim" McCartney se hallaba ausente durante el nacimiento de su hijo debido a su labor voluntaria como bombero durante la batalla de Inglaterra. Dos años después de su nacimiento llegó su hermano menor, Michael, nacido el 7 de enero de 1944. Aunque fueron bautizados por la iglesia católica, en su casa no se practicó ninguna religión.

El padre de Paul McCartney era trompetista y pianista en su banda llamada Jim Mac's Jazz Band, por lo que la música siempre estuvo rodeando su vida. De hecho, Jim le regaló una trompeta a su hijo, pero cuando se popularizó el rock, Paul la cambió por una guitarra.

En 1954 se produjo el encuentro inicial entre Paul y otro estudiante, George Harrison. Los chicos se encontraban en un colectivo volviendo de sus exámenes escolares y rápidamente se volvieron amigos.

Un episodio que marcaría su vida fue la pérdida de su madre, el 31 de octubre de 1956, cuando Paul McCartney tenía catorce años. Mary murió de una embolia, y dicha pérdida fue más tarde un punto de conexión con John Lennon, cuya madre, Julia, había muerto cuando tenía diecisiete años.

The Beatles, la banda más influyente del mundo

No hay nadie que no conozca, no haya escuchado o no se haya cruzado con ningún tipo de material de los Beatles. Y es que la banda británica tuvo una influencia enorme en la historia de la música, la cultura y la sociedad de los años 60.

Cuando tenía 15 años, Paul McCartney conoció a Lennon y su banda, durante un festejo en la iglesia de San Pedro en Woolton el 6 de julio de 1957. "The Quarrymen", así se llamaba el grupo, tocaba música mitad rock and roll, mitad skiffle, y al poco tiempo de conocer a Paul lo invitaron a unirse como guitarrista rítmico. Un año más tarde se uniría Harrison como guitarrista líder, seguido por Stuart Sutcliffe, amigo de Lennon en la escuela de arte, como bajista en 1960.

In Spite Of All The Danger (Anthology 1 Version)

Los nombres de la banda fueron variando. Probaron "Beatals", "Johnny and the Moondogs" y "The Silver Beetles". Finalmente adoptaron el nombre de "The Beatles" en agosto de 1960 y reclutaron al baterista Pete Best poco antes de ser contratados para tocar en Hamburgo.

Pero la banda no estaba completa como el cuarteto que conocemos hasta hoy, pero fue al poco tiempo que Ringo Starr se incorporó en reemplazo de Best y la banda lanzó su primer éxito, "Love Me Do", llegando a la cima de la popularidad en el Reino Unido en 1963, y en los Estados Unidos un año después.

The Beatles - Love Me Do Subtitulada en español

La histeria que provocaron en sus fanes se volvió conocida como "Beatlemania. Liderados por la dupla Lennon-McCartney, The Beatles es ampliamente considerada como la banda más influyente de todos los tiempos, siendo parte fundamental en el desarrollo del movimiento contracultural de la década de 1960 y el reconocimiento de la música popular como forma de arte.

Funny Beatles Fan Video (History's Playlist)-Music

Pero con un ritmo de trabajo muy arduo y la euforia total que provocó la masificación de la banda en un momento cultural muy especial, los Beatles decidieron dejar de dar shows. La banda dio su último concierto comercial al final de su gira estadounidense de 1966.

The Beatles - Don't Let Me Down

McCartney al frente del grupo

Con el fallecimiento de Brian Epstein, representante de la banda desde 1962, se creó un vacío en el grupo que los dejó repleto de dudas e incertidumbre sobre su futuro. Fue entonces que Paul asumió el rol de líder y comenzó a representar los intereses comerciales de la banda.

El 10 de abril de 1970, en medio de desacuerdos comerciales con sus compañeros, Paul McCartney anunció su salida del grupo. Ocho meses después, Paul presentó una demanda para la disolución formal de la banda. En todo este proceso se llevaron a cabo varias disputas legales por motivo de regalías y el control creativo, hasta que una corte inglesa disolvió legalmente a The Beatles el 9 de enero de 1975. No obstante, algunas demandas esporádicas contra su compañía discográfica EMI, Klein, y algunas otras, persistieron hasta 1989.

Después de que se esfumara aquel fenómeno que había revolucionado al mundo, todos sus integrantes se embarcaron en exitosas carreras independientes de diversa duración. La de Lennon, por ejemplo, terminaría con su asesinato a manos de Mark David Chapman, a las afueras de su casa de Nueva York en 1980. Harrison, por su parte, fallecería de cáncer en 2001. Paul McCartney y Starr, los dos miembros sobrevivientes, aún permanecen musicalmente activos.

Cinco décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantienen como el grupo con más números uno en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra agrupación musical. Son la banda que más discos vendió en los Estados Unidos que cualquier otro artista, y fueron galardonados con siete premios Grammy.

The Beatles - Here Comes The Sun (2019 Mix)

Carrera en solitario

Después de la ruptura de The Beatles en 1970, McCartney continuó su carrera musical con la publicación de su primer álbum en solitario, "McCartney". A partir de este momento, Paul comenzó a trabajar con su esposa Linda Eastman. Paul compuso todas las canciones y tocó todos los instrumentos. En 1971, nuevamente en colaboración con Linda y el baterista Denny Seiwell, lanzó su segundo álbum, "Ram".

Say Say Say by Paul McCartney and Michael Jackson

Pero la carrera de McCartney ha sido demasiado prolífica. El cantante no ha cesado de escribir, componer, editar y cantar, por lo que su discografía es muy amplia. Como solista ha publicado un total de 18 álbumes de estudio, que se titulan: "McCartney" (1970), "Ram" (1971), "McCartney II" (1980), "Tug of War" (1982), "Pipes of Peace" (1983), "Press to Play" (1986), "Back in the USSR" (1988), " Flowers in the Dirt" (1989), "Off the Ground" (1993), "Flaming Pie" (1997), "Run Devil Run" (1999), "Driving Rain" (2001), "Chaos and Creation in the Backyard" (2005), "Memory Almost Full" (2007), "Kisses on the Bottom" (2012), "New" (2013), "Egypt Station" (2018) y "McCartney III" (2020).

Hope Of Deliverance - Paul McCartney - 1993 [HQ]

De todas maneras, si se quiere seguir con detalle la carrera del artista, hay que tener en cuenta que Paul McCartney hizo mucho más que rock. En todos estos años de carrera, el músico grabó numerosos álbumes en vivo, un álbum bajo un seudónimo, bandas sonoras, discos de música clásica y proyectos discográficos de música electrónica.

The Bloody Beetroots feat. Paul McCartney and Youth - Out of Sight (Official Video)

Wings

Aunque siempre será conocido por ser un Beatle, Paul también fue miembro de otras bandas. Luego de la separación del cuarteto de Liverpool, Paul y Linda formaron el grupo "Wings", al que se sumaron el exguitarrista de "The Moody Blues", Denny Laine, el baterista Denny Seiwell y el guitarrista Henry McCullough. Su primera gira comenzó en 1972, debutando ante un público de 700 personas en la Universidad de Nottingham. La presentación fue seguida por otros diez conciertos realizados sin previo aviso en distintas universidades británicas.

Aquellas presentaciones se convirtieron en una gira de 25 presentaciones alrededor de toda Europa, durante la cual la banda tocó exclusivamente material de Wings y de McCartney en solitario. La colaboración entre Paul y Linda con George Martin, el exproductor de The Beatles, dio lugar a la canción "Live and Let Die", que fue el tema principal de la película homónima de James Bond. Nominada a un Premio de la Academia.

Live And Let Die (2018 Remaster)

Tras la salida de McCullough y Seiwell en 1973, los McCartney grabaron "Band on the Run", que en 1975 ganó el Premio Grammy por Mejor interpretación vocal y Mejor arreglo para álbum. Wings publicó los álbumes "Venus and Mars" (1975), "Wings at the Speed of Sound" (1976) y "London Town" (1978), siendo este último el álbum más vendido de Wings desde "Band on the Run". Finalmente lanzaron "Back to the Egg" (1979).

Paul McCartney & Wings - London Town [High Quality]

The Fireman

Otros tres trabajos discográficos pueden sumarse a su extenso repertorio, pero ahora bajo la firma de la banda "The Fireman". Este fue un grupo de rock creado por Paul McCartney y el productor y miembro de Killing Joke Youth.

En 1993, The Fireman publicó su primer álbum de estudio, "Strawberries Oceans Ships Forest", seguido cinco años después por la publicación de "Rushes", en 1998. En ambos trabajos no figuran los nombres de los dos componentes del grupo, lo cual contribuyó a su escasa recepción crítica y comercial.

El tercer álbum de The Fireman, "Electric Arguments", fue publicado el 25 de noviembre de 2008, y fue el primero en el que Paul McCartney aportó voces para complementar las grabaciones previamente instrumentales de los dos anteriores álbumes de estudio.

Sing The Changes

Relación con las drogas

El primer acercamiento de McCartney con las drogas fue durante sus días con los Beatles en Hamburgo, cuando a menudo utilizaban fenmetrazina para mantenerse con energía mientras actuaban por períodos prolongados. Sin embargo, el músico no se privó de experimentar y consumir otras sustancias.

Fue Bob Dylan el responsable de introducir a la banda a los usos de la marihuana, y pronto su consumo del narcótico se volvió habitual. Más tarde, Robert Fraser lo introdujo a la cocaína, droga que McCartney consumió regularmente durante la grabación de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", y durante aproximadamente todo un año, pero se detuvo a causa de su disgusto por la desagradable melancolía que sentía después. Probó LSD en cuatro ocasiones: primero a finales de 1966 y luego en marzo de 1967.

Paul McCartney habla del LSD (Subtitulado)

Paul se convirtió en el primer Beatle en hablar públicamente sobre su consumo de drogas. Al ser en múltiples ocasiones detenido y multado por posesión y cultivo de cannabis, el artista declaró que la marihuana era mucho menos dañina que ciertas bebidas alcohólicas que eran completamente legales. Demostró ante el público su postura sobre el cannabis en 1967, cuando él, junto con los otros Beatles y Epstein, agregaron su nombre a un anuncio en The Times, pidiendo su legalización, la liberación de los encarcelados por posesión, y la investigación sobre la marihuana para usos médicos.

Activismo por los animales y el medio ambiente

Paul y Linda McCartney se volvieron vegetarianos a partir de 1975. Tomaron aquella decisión cuando Paul observara unos corderos en el campo mientras comían una comida de cordero. Poco después, la pareja se convirtió en activos defensores de los derechos animales.

Paul McCartney activismo.jpg

McCartney es un partidario de la organización por los derechos animales Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés) y apareció en las campañas de la organización. En 2009 realizó una exposición sobre las granjas factoría titulada "Glass Walls" ("Muros de cristal").

Con los años, McCartney comenzó una lucha también por el medio ambiente. Se unió a su campaña contra las minas terrestres, convirtiéndose en patrocinador de la campaña británica Adopt-A-Minefield (Adopta un campo minado). También empezó una campaña de concientización sobre la caza de focas y su efecto negativo.

McCartney ha participado en varias grabaciones y actuaciones benéficas, tales como Concerts for the People of Kampuchea, Ferry Aid, Band Aid, Live Aid, Live 8, y la grabación de "Ferry Cross the Mersey". Además, se unió a una protesta internacional para hacer conciencia de la exploración de petróleo en el Ártico.

Vida amorosa

McCartney ha tenido varias novias pero se ha casado en tres ocasiones. Su primera mujer fue Linda Eastman, fanática de la música y fotógrafa de varios grupos de rock. La pareja se conoció formalmente en 1967 en un concierto de Georgie Fame en el club Bag O'Nails, durante su asignación en el Reino Unido para fotografiar músicos de rock en Londres.

Paul McCartney's marriage to Linda Eastman 1969 HD

La pareja tuvo cuatro hijos: la hija de Linda Heather (legalmente adoptada por Paul), Mary, Stella y James. Linda y Paul permanecieron casados hasta la muerte de Linda por cáncer de mama a los 56 años en 1998.

Paul McCartney hijos.jpg

En 2002, McCartney se casó con Heather Mills, una exmodelo y activista contra las minas terrestres. Tuvieron una hija nacida en 2003, Beatrice Milly, pero en 2006 se separaron y se divorciaron en malos términos en marzo de 2008.

Paul McCartney 4ta hija.jpg

Finalmente, McCartney se casó con Nancy Shevell en una ceremonia civil el 9 de octubre de 2011. La boda fue un evento modesto al cual asistieron alrededor de 30 personas conformadas por familiares y amigos. La pareja comenzó a salir en 2007. Shevell es vicepresidenta de un conglomerado familiar de transporte que contiene a la empresa New England Motor Freight y es una exmiembro de la junta directiva de la Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York.