Paul McCartney asegura que vio a Dios

Paul McCartney editará el viernes 7 de septiembre su 17º disco de estudio como solista "Egypt Station" y está más extrovertido que nunca.



El ex Beatle confesó: "Vi a Dios, esa cosa maravillosa y poderosa, y me sentí muy pequeño". La declaración fue publicada ayer en el diario británico "The Times", donde confesó que ese encuentro místico sucedió hace algunos años, cuando estaba bajo el efecto de las drogas.Aunque esa experiencia no le cambió la vida, asegura que fue una advertencia. "Creo que hay algo superior", dijo.