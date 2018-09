El paso de Patti Smith por el festival Hay de Querétaro, una ciudad ubicada unos 200 kilómetros al norte de Ciudad de México, tuvo una gran carga política. La "madrina del punk" dijo que aunque el debate parlamentario en Argentina por la interrupción del embarazo no fue exitoso, hay que seguir. "Les recomiendo que no se unan sólo entre mujeres. Encuentren buenos hombres que se les unan, porque no deben pelear esto solas", declaró, para luego agregar: "No creo que la propia fe y las decisiones sobre el cuerpo de una estén reñidas".