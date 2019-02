En el marco de los casos que continúan saliendo a la luz tras la acusación de Thelma Fardin a Juan Darthés, la actriz Patricia Viggiano _quien acaba de regresar a la tevé con Campanas en la noche_ reveló el aberrante episodio que le tocó vivir con un compañero, durante las grabaciones de una novela.

"Me empujó contra un decorado", contó Viggiano, y agregó. "Me pasó trabajando en ficción con tres compañeros actores".

"Yo no quiero hablar de este tema y ni siquiera hice una denuncia. Esto nació cuando a mí me preguntaron sobre Calu cuando hicimos la presentación de Campanas... Yo ya soy grande. Me pareció que era importante que se escuchara que estas cosas pasan, que no son de ahora...", continuó.

Luego, habló de su propia experiencia: "Esto es abuso laboral, o es acoso. Son actores que tienen mucho poder. Ellos consideran que tienen derecho de hacer uso y abuso de una mujer, como si fuese un objeto al cual tienen derecho".

Patricia Viggiano

Viggiano recordó: "Él había querido acostarse conmigo. Yo le dije que no. En una escena me había metido la lengua hasta acá y lo saqué. En el libreto decía que él, a través de un beso, tenía que iniciar una escena amorosa conmigo y él decidió empezar a cabalgar arriba mío de forma muy agresiva".

Al ser consultada sobre si el director de la serie cortó la escena, Viggiano afirmó: "Sí, lo hizo. Pero lo que la director no vio fue lo que pasó después".

A continuación, la actriz describió el hecho que llevó a su colega a empujarla contra un decorado. "Él tenía una zunga roja, salió de la cama y le mostró la erección de su miembro a sus compañeros. Yo no lo podía creer. Me fui abriendo camino entre los hombres y le dije: "¿por algo tan chiquito tanto escándalo? Eso me costó que en la escena siguiente el me diera un golpe seco y yo vuelo contra una escalera".