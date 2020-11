Patricia Sosa contó que una figura del "Cantando 2020" encaró a Oscar Mediavilla

“Antes no era un sex symbol. ¿Qué pasó que a esta altura de la vida es un sex symbol? Cuando se va al programa lo maquillo, y me da risa porque me grita «¿me maquillás?». Y yo no puedo estar soportando esto. ¿Cómo pasó esto? Un día me voy a aparecer en el estudio para marcar terreno. Voy a ir a mirar, como quien no quiere la cosa”, arrancó la cantante en el programa "Pampita Online".