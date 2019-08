Valeria Lynch se separó del brasileño Cau Bornes, luego de 13 años juntos, y fuertes rumores la vinculan al cantante Attaque 77, Mariano Gabriel Martínez. Mientras tanto, la cantante recibe muestras de apoyo y algunas críticas muy duras, como la que le efectuó Pata Villanueva.

La exmodelo mantiene con la Lynch un viejo encono ya que quien fuera su exnovio, el productor Héctor Cavallero, la engañó con ella.

Entre Valeria y Cau Bornes se originó una polémica ya que ella aseguró que la ruptura había sido "de común acuerdo" y él negó la versión de la separación y apunto a rumores infundados de los medios.

Y en medio de todo esto, quien se metió en la polémica fue Pata Villanueva. La ex modelo escribió en su cuenta de Twitter (y luego borró el mensaje): "Valeria se separó. ¿Viste cómo duele? A mí me pasó con vos. Yo tenía una hija postiza y vos tenés una hija postiza que adoras. La vida cobra las cagadas que nos mandamos, a mí también me las cobró. Espero lo tomes lo mejor posible, gracias por entender".