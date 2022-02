"Password", un cortometraje rosarino premiado en el exterior

Por María Noel Do

Números y letras, minúsculas y mayúsculas, guiones y asteriscos. Las sugerencias a la hora de generar una contraseña son útiles para la seguridad del usuario, pero en la mayoría de los casos se vuelve una actividad engorrosa, y una odisea para recordarlas. Eso no es todo: a las múltiples contraseñas que usamos a diario se suma la condición de no ser nativo digital. De eso se trata el cortometraje animado “Password” de la directora Mariana Wenger, basado en un cuento de Billy Boldt, dos créditos locales que vienen recibiendo múltiples menciones y premios internacionales desde el año pasado.

“Le comenté una idea que hacía tiempo que tenía, de contar algo sobre una persona mayor que enloquece por la multiplicidad de contraseñas exigibles para realizar cualquier actividad”, explica Wenger.

“El corto trata sobre la exclusión de los adultos mayores pero no necesariamente es una crítica a las nuevas tecnologías, aunque pone en manifiesto que mucha gente queda afuera. También es un pedido para que losjóvenes se acerquen a los adultos y los ayuden, que contemplen la posibilidad de enseñarles a usar la tecnología; sobre todo porque muchos adultos abandonan trámites porque no saben usar las nuevas tecnologías o porque no quieren molestar a sus hijos o nietos para que les den una mano”, cuenta la directora.

Con una animación en blanco y negro a cargo de Mercedes Grazzini sobre los dibujos originales de Ezequiel “Chino” Saccomanno., “Password” cuenta con música original de Marcelo Lastra, voz en off de Esteban Vázquez y edición de Nicolás Ortiz.

Las claves, contraseñas y el necesario uso de las tecnologías para cualquier tipo de transacción o actividad social presentan múltiples desigualdades. De esta manera, el protagonista se muestra angustiado con la generación continua de claves, y expone su desesperación al no poder recordarlas a todas.

wengerditr.jpg La directora local Mariana Wenger.

“El corto deja ver que las generaciones mayores han quedado fuera del sistema, hoy en día todos estamos acostumbrados a estas tecnologías, pero hay mucha gente, y no tan vieja, a la cual se les complica en muchísimas cosas. Permanentemente la tecnología deja afuera a muchos adultos mayores, y son los jóvenes quienes deberían ayudarlos”, dice el escritor rosarino Billy Boldt.

“De eso trata el corto, nace de la consideración de las desigualdades en la sociedad informacional que sufren la mayoría de los adultos mayores del mundo. El relato nos muestra la desventaja de ese grupo etario en relación a las tecnologías digitales y al uso constante que exige el resto de la sociedad”, detalla Boldt.

Desde su estreno en 2020 el cortometraje pasó por distintas pantallas internacionales. Obtuvo el primer premio a “Mejor Animación” en el Festival Internacional Cine Mundo el año pasado; estuvo nominado a “The Short of the Year” en la plataforma Film Free Way; y recibió una mención honorífica en el “Festival Cine Posible” en España. En el 2020 se destacó como “Mejor corto de animación” en el Festival Berigeradak de Países Vascos, y “Mejor corto poético” en el Concurso de cuentos digitales de la Fundación Itaú.

Frente a la problemática de los excluidos digitales, el corto animado deja un mensaje de concientización. Apela a los jóvenes a ayudar a los adultos mayores en la inclusión digital, que no es más que brindarles seguridad y participación en la vida cotidiana.

Mariana Wenger es guionista, productora y directora de cine rosarina. Ha realizado el guión y dirección de más de 30 films entre animaciones y documentales, y ha obtenido más de 50 premios nacionales e internacionales. Entre sus películas se destacan “Fontanarrosa se la cuenta y confiesa que ha reído” (1997), “Pintando de amarillo” (2000), “Don Quijote de la imagen” (2003) y “Cine Negro” (2006).

Este 2022, Wenger y Boldt lo encaran con una nueva propuesta. Están en la etapa de post producción y promoción de un nuevo corto, llamado “Tala”, sobre la deforestación de bosques nativos. “Tala es un corto destinado a la quema y tala de árboles, y de cómo la agricultura y la acción del hombre le gana espacio a la selva. Volví a convocar a Billy para basarnos en una historia suya”, adelantó a La Capital la realizadora local.