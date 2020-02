"Parasite", la sátira coreana que conquistó al mundo

¿Por qué "Parasite" se transformó en un fenómeno mundial? Esa pregunta también se la hace todavía el director Bong Joon Ho. La película no tiene actores conocidos y pertenece a una industria poco difundida a nivel popular. Sin embargo se posicionó entre las más taquilleras en los cines del mundo y con 100 mil espectadores está séptima entre las más vistas en Argentina. Bong, integrante de la nueva generación de cineastas coreanos que adquirieron fama internacional como Park Chan-wook ("Oldboy", "Stoker") o Kim Ki-duk ("La red", "Primavera, verano, otoño, invierno y... primavera") es un reconocido creador de fábulas de terror, ciencia ficción o thrillers, siempre atravesados por contenido social, un habitué de los festivales desde su primer largometraje "Perro que ladra no muerde" (Munich, 2000), seguido por "Crónica de un asesino en serie" (San Sebastián, 2003). Pero su nombre empezó a sonar a nivel masivo cuando Hollywood reparó en él.

De esa unión surgió en 2013 "Snowpiercer: Rompenieves", su primera película en inglés. La experiencia, según contó Bong, no fue muy placentera debido a los cortes impuestos por el productor Harvey Wainstein. Así que Bong demoró cuatro años en volver a trabajar en Estados Unidos, esa vez con Netflix que coprodujo "Okja". Finalmente, con la producción exclusiva de capitales coreanos, llegó "Parasite" y su invasión a festivales, la cultura popular y las redes mucho antes de su estreno comercial.

Pero nada de lo anterior responde a la primera pregunta. La Palma de Oro en Cannes fue el primer impulso y el boca en boca hizo el resto. Esa distinción en sí misma fue algo excepcional porque nunca antes una película coreana había recibido ese reconocimiento. Luego vendrían una sucesión de premios desde el corazón de Hollywood, como los de los sindicatos de directores de arte y el sindicato de actores. Y le siguieron el Bafta y Globo de Oro, así hasta llegar a los seis Oscar a los que está nominada: mejor película, dirección, guión original, película internacional, diseño de producción y edición, además de ser, como en el caso de Cannes, la primera vez que una película coreana llega a esa instancia.

Los motivos para que "Parasite" se haya transformado en un fenómeno habría que buscarlo en algunas de las seis categorías en las que está nominada al Oscar. Porque "Parasite" es una buena película justamente gracias al detalle, la precisión y el ingenio puesto en los aspectos formales y técnicos, además del aspecto subjetivo que hizo que el filme sea visto casi unánimemente como una crítica a las desigualdades sociales.

El lenguaje cinematográfico de Bong es claro, con dos mundos enfrentados y representados por las casas de dos familias. La de los pobres, los Kim, es un semisótano en un barrio marginal de Seúl, pequeño, descuidado y atiborrado de objetos de colores chillones en el que los padres y los dos hijos duermen, comen, cocinan y trabajan. La mansión de los ricos, los Park, es una joya de la arquitectura racionalista -construida desde cero para el filme-, rodeada de jardines en la cima de una colina, a la que el director muestra como un objeto precioso y al que se encarga de fotografiar con esmero, cuidando la iluminación, las tomas, las simetrías, la paleta de colores, las texturas. Las decisiones de Bong y su director de arte no son inocentes y el enfrentamiento entre ambos mundos queda demostrado en los primeros minutos del filme desde el punto de vista visual.

En cuanto al discurso, Bong no toma partido ni por unos ni por otros. "En el mundo real no hay víctimas perfectas o personas completamente buenas", dijo el director. El adolescente pobre y su familia generan empatía con sus esfuerzos para salir adelante haciendo cualquier trabajo ("No es que tengan defectos o que sean flojos. Es sólo que no pueden conseguir trabajos adecuados", explicó Bong). Y a los ricos no los muestra como villanos ("No parece que se hayan hecho ricos haciendo cosas malas", señaló el director). Con excepción de sus comentarios sobre el "olor" particular que "tienen las personas que viajan en subte" y con el que identifican en sus empleados, los Park no manifiestan signos de ser malintencionados. En el peor de los casos los muestra como irresponsables y hasta ingenuos, "amables", reconocen los Kim, y confiados, una confianza que los llevará a ser "parasitados" por la familia del semisótano. Sobre el conflicto que los enfrenta, fue categórico, en una afirmación que involucra a unos y a otros: "La gente debe mantener el respeto mutuo. Y en esta película esa cantidad mínima de respeto es completamente destruida e ignorada".

El guión es otro de los motivos por los que el filme interesa al amplio rango de espectadores que hicieron de "Parasite" un fenómeno global. Bong contó que es un fanático admirador de Hitchcock y que vio "Psicosis" hasta 50 veces. Y se nota. Pero la cualidad del cineasta es que, como en anteriores filmes suyos, no se ajusta a un género. "Parasite" es tanto un thriller, como una comedia negra o una sátira social. El filme va del humor negro a la comedia blanca y del suspenso a la violencia extrema. Al mismo tiempo, introduce giros en la trama, tanto para oscurecer el relato como para iluminar los comportamientos de algunos personajes. Tanto se entusiasmó Bong con ellos que ya confirmó su intención de realizar una serie sobre "Parasite" porque, según contó, durante el rodaje comprendió que muchos de ellos aún tendrían sus propias historias para contar.

Entonces a la pregunta sobre por qué "Parasite" se transformó en un fenómeno, se puede responder con argumentos de distintas categorías. Desde la racionalidad, porque tanto los pobres como los ricos no son completamente buenos ni completamente malos, sino que son producto de las circunstancias. Desde lo técnico y estético, porque "Parasite" tiene una estructura sólida, una impecable dirección de actores y técnica y plásticamente está resuelto de manera magistral. Y desde lo emocional porque "Parasite" es como la vida que somete a las personas a todo el arco de emociones."Esta película tiene risas, horror y tristeza, todo en uno. Intenté llamar la atención sobre la naturaleza multidimensional de la humanidad y crear emociones intrincadas", dijo Bong. Y lo logró, tanto que se convirtió en un fenómeno que ni él mismo entiende: "Mucha gente dice que es una historia universal porque se trata de la brecha entre ricos y pobres, pero no creo que esa sea la respuesta", consideró. "Creo que a esta película le ha ido muy bien porque atrae de una manera muy cinematográfica, como una película en sí misma. Tengo ganas de tomarme tiempo para recordar cuál fue ese atractivo cinematográfico", confesó con humildad sobre su mayor éxito artístico y comercial.