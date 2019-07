La palabra "carrera" siempre denota velocidad, la urgencia de llegar a alguna meta. Juani Favre, en cambio, construyó una verdadera carrera casi sin buscarlo, disco a disco, y con una paciencia artesanal. Sus comienzos en el sello independiente rosarino Planeta X, allá por fines de los años 90, se transformaron paso a paso en ocho discos singulares, con canciones sensibles y muy libres, que pueden rastrear influencias del rock experimental, el folclore y la canción latinoamericana. Los trabajos de Juani recibieron elogios en la prensa de Rosario y en los principales diarios de Buenos Aires. También fue reconocido por críticos de España, México, Uruguay y Puerto Rico. Su talento incluso llamó la atención de Adrián Dárgelos, el líder de Babasónicos, que produjo los dos últimos álbumes de Favre: "La flor salvaje" y "Despierto en la sombra" (ver aparte).

Esta noche, a las 21, el cantante, compositor y multi-instrumentista dará un recital en Casa Brava (Pichincha 120) para celebrar sus 20 años de trayectoria. Allí versionará en guitarra y voz un puñado de sus mejores canciones. Antes del show, en charla con Escenario, Favre defendió el carácter artesanal de su trabajo y dejó en claro su espíritu independiente: "Hay que elegir producciones artísticas que escapen a la lógica del mercado", afirmó.

—Ahora que estás festejando 20 años de carrera, ¿cómo percibís el paso del tiempo y tu evolución como músico?

—Al armar el repertorio para este recital estuve revisitando algunas composiciones que hice en el pasado. Muchas de ellas incluso había pasado largos años sin volverlas a tocar. La sensación que me queda está mas ligada al devenir que al evolucionar. Hay una inocencia que se tiene de adolescente, eso de hacer las cosas por primera vez, que es única e irrepetible. Siento que algo de eso está plasmado en mis trabajos. Por otra parte estoy muy contento con el aprendizaje que fui haciendo durante estos años. Para mí componer es siempre una aventura, un desafío a la imaginación. Todavía me permito pensar la creación como un espacio de juego, donde uno se adentra en profundidades cada vez más remotas para sacar algún diamante. El arte siempre tiene algo casi mágico, pero se vuelve tangible porque nos provoca emociones.

—¿Cuál de todos tus discos es el que más te representa hoy? ¿Cuál sentís más cercano y por qué?

—Creo que todos los discos tienen un valor diferente y cada uno representó una experiencia que dejó muchos aprendizajes y valió la pena ser transitada. Por una cuestión de ser muy autodidacta, me siento más cercano a aquellos discos realizados con mis propias manos. Creo que ese carácter artesanal potencia incluso el mensaje de las obras.

—Vos comenzaste en Planeta X, un sello que en los 90 se hizo un nombre a través de la música electrónica y experimental. Sin embargo tu propuesta fue avanzando hacia las canciones más limpias, con melodías claras. ¿Te encontraste al principio con prejuicios?

—En los comienzos de Planeta X era un poco un bicho raro, y sé que mis canciones generaron algún que otro comentario interno que no viene al caso (risas). Pero siempre nos mantuvo ligados un espíritu de experimentación. A lo largo de mi trabajo este componente experimental se fue situando más en aspectos de la composición que en lo sonoro, y creo que funcionó como un mensaje oculto de los temas, que muchas veces denotan una aparente simpleza.

—El país está pasando por un momento muy difícil de recesión económica. Y vos editaste tu segundo álbum en 2001, cuando también la situación era muy conflictiva. ¿Es mucho más complejo tratar de hacer música en estas circunstancias?

—Sin dudas que la situación social actual es terrible en muchos aspectos, quizás peor que la de aquel 2001. Los paradigmas culturales se transformaron mucho desde los años 90, donde el fenómeno de la globalización recién se empezaba a percibir. La democratización e intercomunicación que vinieron con Internet y las redes sociales pueden tener muchas aristas interesantes, pero en varios aspectos resulta contraproducente, porque la circulación en estas vías mayoritariamente está ligada a los grandes monopolios y sus intereses económicos. En Argentina, más en estos territorios pampeanos, siempre se habla del semillero del mundo. Esta expresión, en vez de ser un orgullo, habla a las claras de un lugar en la cadena económica: el de productor de materia prima de la cual el mercado se apropia para realizar sus propios productos, dejándonos en un lugar prácticamente excluido.

—Vos viajaste bastante por Latinoamérica, lo cual quedó reflejado en tu disco "La paz ciencia". ¿Te tentó alguna vez la posibilidad de vivir en otro lado?

—Varias veces, y no lo descarto para el futuro. Respecto a lo musical, estar en movimiento es algo muy positivo y siempre genera conexiones que permiten de alguna manera expandirse. He viajado un poco por Sudamérica pero me mantuve reacio a la idea de ir a golpear las puertas del viejo mundo. Si esto sucediera, me gustaría que fuera para mostrar parte de mi trabajo en aquellas latitudes.

—Siempre ha sido un lugar común criticar a la escena rosarina por la falta de lugares para tocar y la falta de oportunidades en general. ¿Sentiste algún cambio en los últimos años?

—Los espacios culturales son pocos y tienen que sortear muchas dificultades para poder sostenerse, algunos vienen haciéndolo de manera admirable, pero otros tuvieron que cerrar sus puertas. En este momento de crisis la clave está en apoyarse mutuamente y elegir producciones que escapen a la lógica del mercado, porque por otro lado es lo que mejor nos hace como personas. Así como conviene comprar verduras orgánicas o productos de elaboración artesanal, la música y todas las artes producidas de esta forma también nos proponen algo diferente a lo impuesto y nos dan pistas de por dónde seguir construyendo.