Luego de pasar más de una década estancada en desarrollo, "Deadpool" (2016) rompió récords de taquilla y terminó con las ideas preconcebidas sobre lo que una película de superhéroes para adultos podría ser. Deadpool (o Wade Winston) es un personaje de Marvel que, enfundado en un traje rojo y negro, se enfrenta a villanos con frases llenas de sarcasmo y humor negro, lo que lo diferencia de la imagen idílica de un superhéroe. Ahora este mercenario con una debilidad por las groserías está de regreso con una secuela que se prepara para jugar en las grandes ligas de la taquilla. "Deadpool 2" llegará a los cines de Rosario y de todo el mundo este jueves, y la trama es tan desopilante como el personaje mismo: después de haber sobrevivido a un ataque bovino casi mortal, un desfigurado cocinero (Wade Wilson) lucha por cumplir su sueño de convertirse en el barman más atractivo de la ciudad, mientras aprende a lidiar con la pérdida de su sentido del gusto. Wade, que busca recuperar la chispa de la vida, deberá pelear contra ninjas y una jauría de perros sexualmente agresivos, mientras viaja por todo el mundo para descubrir la importancia de la familia, la amistad y... el sabor.

El actor y productor Ryan Reynolds —que dio vida por primera vez a Deadpool en "X-Men Origins: Wolverine" (2009)— ahora regresa con este superhéroe que hace reír a grandes y adolescentes. En una entrevista con The Associated Press, Reynolds contó cómo es la secuela del gran éxito de 2016.

—La primera película fue tan salvaje y novedosa... ¿Se reservaron algo pensando que habría una segunda entrega?

—¡Dios! Pusimos todo ahí fuera. No teníamos idea de que estaría garantizada una secuela después de eso. Pero (los guionistas) Rhett (Reese) y Paul (Wernick) y yo habíamos trabajado juntos por ocho años ya. Trabajamos en el primer guión juntos por años antes de que incluso estuviera cerca de recibir luz verde, y mientras filmamos la primera película ya teníamos una historia para la segunda. Pero en ese entonces no era algo que fuera una realidad, era simplemente algo que amábamos. Creo que al final de cuentas la fuerza detrás de "Deadpool" es que son muchas personas que aman absolutamente cada aspecto de ella. Creo que eso es lo que se traduce a la audiencia. Hay una alegría auténtica y amor por lo que estamos haciendo.

—¿Hay algo que quede fuera de los límites de Deadpool?

—Realmente no. Para hacer una buena película de superhéroes para adultos tenés que romper los límites un poco, y dejamos eso para el proceso de edición, para saber qué es lo que queríamos guardar y qué no. El tono es tan importante en estas películas, y en el corazón de "Deadpool" siempre hay una historia emotiva. Tenés que circular alrededor de esto antes de pensar sobre la comedia o de tratar de incitar ciertas reacciones. Así que "Deadpool 2", en su corazón, se trata sobre cómo un acto de bondad puede cambiar el mundo. Es una especie de historia de naturaleza contra crianza, y eso es esencial para la película como un todo. Después se puede moldear qué tipo de piezas cómicas querés poner alrededor de esto. Pero al final de cuentas será una historia atractiva, y eso es en lo que estamos más enfocados desde el principio.

—Eso es muy lindo y sincero. Yo pensaba que lo más sincero sobre "Deadpool" era la página de Wikipedia. Todo lo demás, desde el sumario a la mercadotecnia, parece inclinarse hacia la irreverencia...

—En su corazón Deadpool es una especie de niño. Sí, puede ser vulgar, puede actuar de cierta manera, pero en el fondo hay una cierta inocencia en otros aspectos de él y creo que eso es algo muy importante con este personaje. Parece que a veces ve el mundo a través del prisma de los ojos de un niño, y por eso es tan impulsivo y ofensivo.

—¿Cómo se sienten ahora que se acerca el estreno? Con una fecha más cercana al verano (boreal) la película está jugando en las grandes ligas...

—Para nosotros eso es un sueño hecho realidad. Tener a "Deadpool" posicionada como una película veraniega nos da un poco más de licencia para hacernos un poco más grandes, pero al mismo tiempo nuestros presupuestos no son comparables con algunas de las grandes películas de Marvel. Sin embargo, la necesidad es la madre de la invención, así que entre menos tengamos somos más creativos. "Deadpool 2" tiene los mismos principios y dogmas que la primera película que amó (el director) Dave Leitch y que él quería honrar, pero al mismo tiempo tiene un sabor diferente, porque a Dave le gusta mantener la acción en el lente en vez de depender más de la animación por computadora.

—¿Sentís que a esta película le tiene que ir mejor que a la primera para que sea un éxito?

—Realmente no pienso en eso de esa manera. Sería inocente no ponerle atención a la parte del negocio. Pero la película está hecha con un presupuesto que la hace bastante razonable para todos los involucrados, entonces el estudio nos da mucho más espacio para jugar y margen para hacer las cosas que queremos hacer. Eso siempre es genial. Así que no, no creo que le tenga que ir mejor necesariamente.

