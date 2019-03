Mariano Martínez está a punto de contraer matrimonio con Camila Cavallo y esta semana, el galán dialogó al respecto con revista Gente. El actor no esquivó las preguntas sobre sus exnovias, incluyendo a Lali Espósito, quien le habría compuesto el tema "Lindo pero bruto".

"No tengo vínculo fluido", dijo, cuando le preguntaron por sus ex. Y continuó: "El año pasado mis hijos compartieron colegio con la hija de Marce Klosterboer y siempre que nos veíamos charlábamos con la mejor onda".

Y continuó: "Luisana (Lopilato) y yo vivimos en el mismo barrio hace un montón, nos hemos cruzado en la plaza. Michael Bublé es súper buena onda. Tenemos la mejor", contó Mariano.

Sin embargo, cuando le preguntaron por el trato con Lali Espósito, Martínez reconoció: "No. Simplemente no se dio".

Más tarde, se refirió a la canción, "Lindo Pero Bruto": "Me sorprendieron en una salida en vivo y me reí porque no entendía de qué me hablaban. No hay nada directo hacia a mí, no sé qué quieren que diga", sostuvo.

"Que piensen lo que quieran, para algunos seré lindo pero bruto, para otros seré bruto pero feo", concluyó Mariano Martínez.