Leonel Capitano estrena su álbum

El músico Leonel Capitano presenta su disco "3D", hoy, a las 21.30, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza). El bandoneonista y cantante rosarino estrena su último trabajo discográfico, un disco doble grabado en vivo en 2016 que refleja veinte años de obra autoral. Sus obras muestran un perfil original como "Mi tango a Maradona" o "Soy", una reflexión innovadora sobre el mundo del tango desde la perspectiva de un joven nacido en los años 80.Perras on the Beach toca en PuglieseLa banda mendocina Perras on the Beach presenta los temas de su disco "Chupalapija", hoy, a las 21, en Pugliese (Corrientes 1530). Formado en 2015, el grupo tiene un estilo que va del folk al rock, el hip hop y el punk con letras que reflejan historias cotidianas urbanas y barriales y otras en las que apela a espacios más diversos como los viajes y letras irónicas que conviven bajo el espíritu ecléctico y deshinibido del disco. Como banda invitada actuará Gay Gay Guys.Vandera y Absatz, en el LavardénVandera, el cantante y compositor, integrante de la banda de Fito Páez, estrena su disco "BCKP" (back up), hoy, a las 21, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza). Acompañado por Juan Absatz, actual tecladista de Fito Páez, Vandera profundiza en su búsqueda de una identidad personal. Sus nuevas canciones transitan caminos infrecuentes, con un sonido singular y menos pop, pero de alta intensidad.