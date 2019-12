Panorama Escenario

Neil Young abre sus archivos a los fans

Neil Young pidió ayuda a sus seguidores para que seleccionen los contenidos, entre grabaciones de conciertos y música sin editar, que completarán su propio archivo musical previsto para el próximo año. El canadiense publicó en su página web una lista de 29 documentos que formarán parte de ese archivo digital, en los que figuran videos, actuaciones, colaboraciones y canciones antiguas que no salieron a la luz en su día, con la intención de que sea su público el que decida lo que más le interesa en orden de preferencia.

Morrissey editará un nuevo disco en marzo

Morrissey anunció a través de su blog personal el lanzamiento de un nuevo trabajo de estudio. Se trata de "I Am Not a Dog On a Chain", que llegará a las bateas en marzo de 2020. Este será el primer álbum con canciones originales del ex The Smiths en tres años y el sucesor de "California Son", el disco de covers que lanzó en mayo de este año. "I Am Not a Dog On a Chain" fue grabado en la localidad francesa de St Remy bajo las órdenes del productor Joe Chiccarelli. El primer single del álbum, "Bobby, Don't You Think They Know?", cuenta con la participación de la cantante Thelma Houston.