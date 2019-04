Panorama Escenario

Marvel dice que tendrá un "superhéroe latino"

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, anunció que en el futuro de las producciones de la compañía "tendremos un superhéroe latino". Tras el éxito de "Pantera negra", con personajes afroamericanos, y de "Capitana Marvel", protagonizada por una superheroína, la empresa ya desarrolla "Shang-Chi", sobre un superhéroe asiático, y alista un protagonista latino. "Nuestra audiencia es global y queremos que la gente se identifique con nuestros relatos. Ese es el núcleo de nuestros planes para el futuro", señaló el titular de Marvel.

"The Walking Dead" regresa en octubre a la TV

The Walking Dead continúa expandiendo su universo y, además Fear TWD y las películas protagonizadas por Rick Grimes, habrá un segundo spin-off. Una nueva serie que llegará a la pequeña pantalla en 2021. Aunque aún no hay detalles sobre la tercera serie, los fans de la franquicia pronto tendrán noticias. Lo cierto es que la quinta temporada de "Fear the Walking Dead" llegará el próximo 2 de junio, y en octubre regresará The Walking Dead con su décima entrega.