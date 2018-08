Panorama Escenario

Vuelve a escena el monólogo de Polimeni

El monólogo de Christian Alvarez "El día que mataron al ministro de Energía" vuelve a escena mañana a las 21.30 en el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349). En la puesta basada en el texto original de Carlos Polimeni, el protagonista plantea en una circunstancia extrema de su vida, decir sus verdades y sus miserias, discurso que se transforma es una especie de repaso de los claroscuros de nuestra historia atravesada por la angustia del "ser argentino hasta la muerte".

Drama psicológico australiano en Max

"Seven Types of Ambiguity", el exitoso drama psicológico basado en el best-seller homónimo de Elliot Perlman, se estrena el martes a las 23 en Max (HBO). Esta miniserie australiana de seis episodios comienza con el secuestro de un niño de siete años, Sam Marin. Para el alivio de sus padres, Joe y Anna, Sam es hallado en las horas siguientes sin daño alguno, y la policía arresta al ex maestro Simon Heywood por el delito. Pero el caso está lejos de resolverse.