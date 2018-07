Panorama Escenario

Romeo Santos y Juan Luis Guerra, juntos

El cantante Romeo Santos y el cantautor dominicano Juan Luis Guerra sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento mundial del video clip de "Carmín", la canción que forma parte del último álbum del ex integrante del grupo Aventura, titulado "Golden".

Este trabajo discográfico alcanzó el número 1 en la lista de Top Latin Albums el año pasado. "Carmin" es una canción seductora y romántica que fue estrenada en 2017.

Sacha Baron Cohen se gana nuevos insultos

Una vez más Sacha Baron Cohen logró engañar a una nueva personalidad del mundo político, esta vez a la ex candidata presidencial estadounidense Sarah Palin, quien acusó al comediante británico que se hizo famoso por su provocador e irreverente sentido del humor de "explotador y enfermo" y de haberla engañado en una entrevista para el nuevo programa que prepara el exBorat, "Who is America?".