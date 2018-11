Pánico y locura en las redacciones de los diarios

Los entretelones del periodismo escrito fueron abordados en grandes películas como "Todos los hombres del presidente" (1976) y "Spotlight" (2015), pero en la era del nuevo renacimiento de las series el tema no había sido tocado. Hasta ahora. Este año la BBC estrenó "Press", una miniserie de seis capítulos que se ambienta en el competitivo mundillo de los diarios ingleses, donde te apuñalan por la espalda por cualquier primicia. La historia se centra en Duncan Allen (Ben Chaplin, brillante), el despiadado y manipulador jefe de redacción del Post, un diario populista y sensacionalista. Su contracara es Holly Evans (Charlotte Riley), una periodista incorruptible y talentosa que trabaja en el Herald, un diario progre y de investigación. El choque de estos dos personajes fascinantes, que en principio parecen estereotipados pero que van mostrando múltiples aristas, es el corazón de "Press", una serie que se impone con el ritmo de un thriller, donde en un minuto puede cambiar todo, como suele pasar en las redacciones de los diarios. En los medios gráficos británicos más tradicionales (The Sun, The Guardian), la serie no cayó demasiado bien. La acusaron de ser poco realista. En los blogs independientes, en cambio, la celebraron como una de las series del año. "Press" combina suspenso, drama y algo de comedia negra, mientras muestra las trampas, las vanidades y la corrupción que imperan en la competencia periodística. También muestra la integridad y la resistencia de algunos periodistas, que luchan por mantener una profesión en peligro de extinción. Pero acá nadie tiene la razón, y eso es lo mejor, porque los personajes dejan al desnudo las dudas y las contradicciones de un oficio en plena época de cambios en los hábitos de consumo. La única mala noticia es que "Press" no está disponible en ninguna plataforma. Hay que salir a rastrearla en la web o pedirla gentilmente a algún amigo que la haya bajado.