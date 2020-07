Pampita y Mariana Brey desataron una batalla mediática

Carolina Ardohain y Mariana Brey comenzaron ayer una batalla mediática que continuó hoy y cuya escalada parece no tener límites. Más aún cuando Pampita disparó amenazante en su cuenta de Twitter: "No te metas conmigo que sé lo que le hiciste a tu hijo".

El mensaje repercutió y la panelista del programa Los Angeles de la Mañana respondió en el programa: “No sé a qué se refiere. Yo no tengo Twitter desde que me hackearon. Sólo di una información. Si ella está enojada, que viva en su enojo”. Y con respecto a la alusión que hizo Pampita a Luca, el hijo de Brey, que es menor, el conductor Angel de Brito le consultó a su compañera. A lo que la periodista contestó: “¿Y qué sé yo? Que lo cuente ella. No sé, ¿qué le pude haber hecho? Es raro. Aparte ella que siempre dice que el límite son los hijos. Rarísimo. Yo no me meto en general con la familia de nadie”.

Después Pampita, tras borrar el mensaje, en diálogo con Angel de Brito en LAM dijo: "Me deben haber hackeado como a ella la hackean todo el tiempo, pobre".

Esta pelea encarnizada comenzó después de que Brey dijera que la relación entre Pampita y Pico Mónaco había quedado "lastimada" luego de que se filtraron audios en los que el extenista maltrataba a una empleada doméstica tras ser acusada por la modelo de haber robado una joya.

La periodista fue entrevistada ayer por el programa Hay que Ver, de Canal 9, que conduce José María Listorti y Denis Dumas. Mientras aludía a este tema, Pampita irrumpió vía telefónica para increpar a Brey: "Esta mujer es una descarada. Otra vez le dan espacio a esta difamadora. Estoy repodrida de esta cizañera, mentirosa".

Durante el cruce, Brey mantuvo una calma asombrosa ante el aluvión de acusaciones que realizaba Pampita visiblemente furiosa, quien le exigía que la periodista le ofreciera unas disculpas públicas por, según ella, dar información falsa. Pedido que no fue satisfecho.

Hoy Brey aprovechó su espacio en LAM para explayarse y lo primero que afirmó es que nunca pediría disculpas por contar una información", que según ella no aludía a Pampita sino a Pico Mónaco, y que había sido un amigo del extenista quien se la brindó.

Tras enterarse de los dichos de la panelista, Pampita fue hoy por más contra su adversaria publicando ese mensaje que refería a que ella sabía lo que Brey “hizo con su hijo”, y luego tuvo su derecho a réplica en LAM.

“Me parece de re mal gusto, que en una semana tan especial para Pico que se casó, por culpa de Brey están repitiendo ese video. Es de mala persona. Es de una maldad absoluta, le arruinaste este momento”, disparó Pampita acusando a su rival de buscar prensa.

Brey aseguró que no le arruinó ningún momento a Mónaco y la discusión elevó el tono para llegar al enfrentamiento por el tuit controversial.