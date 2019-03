Pampita y la primera cita con su novio: "Salí corriendo a depilarme"

Carolina "Pampita" Ardohain regresó este lunes a la televisión por Net TV luego de su breve paso por Telefe y en el debut de su programa, "Pampita Online", habló de su primera cita con Mariano Balcarce, su nuevo novio.

El encuentro se dio en Miami, donde la modelo se había ido de vacaciones y el empresario viajó sólo para poder encontrarse con ella. "Me tomó por sorpresa. A veces uno conecta y hay magia rápido", dijo.

"¡Es lo único que voy a decir! Mandó foto por WhatsApp y atrás, el aeropuerto de Miami", reveló luego, ante la insistencia de que contara más.

Y agregó, divertida: "Ahí salí corriendo a depilarme, todo por las dudas".

Luego, Carolina contó que Mariano le pidió que no contara nada sobre la cotidianeidad del romance que se encuentran viviendo.

"Ahora, me estoy aguantando. ¡No puedo contar nada! Es respeto a lo que él decida. No quiere que se sepa. ¡Las cosas lindas que les estaría contando y no puedo!", concluyó Pampita.