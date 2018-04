Pampita se quebró al aire al recordar cuando lo "tenía todo"

Carolina "Pampita" Ardohain se quebró en llanto frente a una pregunta profunda. "¿Qué momento te gustaría volver a vivir?", le preguntó Andy Kusnetzoff en el programa Podemos Hablar PH.

"Tengo muchos momentos muy intensos, muy felices. Voy a encontrar alguno más simple para no exponerme tanto porque hay cosas que me guardo", comenzó.

Luego hizo referencia a las semanas posteriores del nacimiento de su tercer hijo, Beltrán, dos meses y medio antes de la muerte de Blanca.

"Me acuerdo de ir manejando en un auto con Beltrán, mi tercer hijo, con dos semanas. Iba a que lo vea el doctor porque a los 15 días hay que llevarlo para que le hagan la rutina. Iba manejando, escuchando música, los dos más grandes en el cole (Blanca y Bautista). Éste era el tercero y me acuerdo de que se me empezaron a salir las lágrimas y dije 'no puedo pedir más'", sostuvo con la voz cortada, emocionada.

"Fue un momento que toqué el cielo con las manos, lo reconocí, se me salieron las lágrimas, iba manejando, algo re simple. No tenía que ver con la música que venía escuchando, sino con quién era yo como persona, había llegado este tercer hijo, estaba perfecto, sanito. Tenía un montón de gente que me amaba alrededor. Lo profesional ni se me ocurría. Sentí que no podía pedir más, que lo tenía todo, y sí, lo tenía todo en ese momento", completó.

Al finalizar, Andy la abrazó y ella aseguró: "A veces está en esas cosas simples".