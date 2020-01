Carolina "Pampita" Ardohain no sale del ojo de la tormenta. Las versiones indican que peleó a los gritos en una calle céntrica de Punta del Este con su flamante marido Roberto García Moritán. Ella misma a través de su cuenta de Twitter decidió dar su versión.

Fue Mariana Brey en "Los ángeles de la mañana" quien si bien no precisó los motivos de la discusión, detalló que la pareja estaba muy exacerbada delante de todos. Después del revuelo mediático que generó esta versión, la modelo salió a aclarar lo que había pasado.

Con los tapones de punta y sin darle lugar a más especulaciones sobre su matrimonio, Pampita negó todo. A través de un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, aseveró: "Lo que dijo Mariana Brey hoy es mentira".

Sin entrar en detalles, aprovechó la oportunidad para pedir que dejaran de difundir información falsa sobre ella y su familia. Por su parte, su marido prefirió no publicar nada en sus redes.

Pampita Ardohain on Twitter Lo que dijo Mariana Brey hoy es mentira. — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) January 24, 2020

Pampita Ardohain on Twitter Ojalá algún día diarios y portales dejen de repetir información falsa y hechos que nunca ocurrieron. — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) January 24, 2020

Más temprano, una de las amigas más cercanas a la pareja también había hablado sobre el escándalo. En una entrevista con Siempre Show, de Ciudad Magazine, Puli Demaría admitió que no tenía idea de ese rumor. "Que yo sepa, no. Primero, Caro no va a discutir en ningún lado a los gritos con su marido ni Roberto va a discutir en ningún lado con Pampita", respondió convencida sobre la personalidad de la pareja.

Según Mariana Brey, la pelea entre Pampita y Roberto se había dado a plena luz del día en Punta del Este, donde se encuentran de vacaciones con sus hijos. La panelista detalló que se acercaron con el auto a una farmacia, el empresario gastronómico bajó a comprar algo y cuando volvió a subir al vehículo -donde se había quedado esperando la modelo- comenzó la discusión. "Era tan fuerte que el auto se movía", aseguró sobre la magnitud de los gritos.