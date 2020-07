Pampita salió a enfrentar una nueva oleada de rumores de embarazo

"Ayer en las redes me decían que tenía panza", dijo Pampita en pleno programa y haciendo alusión a algunos comentarios de sus seguidores en las redes sociales. Pero la conductora salió a aclarar rápido los tantos ante los rumores que comenzaron a circular sobre un posible embarazo.

"Ayer en las redes me decían que tenía panza", dijo, mientras mostraba una pollerita ajustada de cuero que acompañó con una camisa y botas, en la apertura de Pampita Online, por Net TV.

Con sus manos en el abdomen, la modelo nacida en La Pampa señaló de manera enfática: "No tengo panza, ¿qué les pasa? ¡No tengo nada de panza, no estoy embarazada! Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no tengo idea. Pero no hay nada, miren tengo la cinturita de siempre", afirmó con una sonrisa nerviosa.

Embed

Los rumores comenzaron a circular luego de que ella misma expresara sus ganas de volver a ser madre. La modelo y conductora es mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación con Benjamín Vicuña, y su pareja -el empresario gastronómico Roberto García Moritán -con quien se casó hace siete meses- es padre de Delfina y Santino.

"Sí. Yo creo que en algún momento nos vamos a animar a dar ese paso porque es obvio que esta es una historia de amor hermosa", aseguró hace unos días la modelo en una nota para Intrusos.

Ya en febrero de este año Pampita debió desmentir rumores sobre un posible embaraza y tuvo que salir a aclararlos luego de haber estado en boca de todos por una foto de sus vacaciones en México que compartió en su cuenta de Instagram.

“No, nada que ver. No estoy embarazada, absolutamente no”, dijo la jurado del Bailando 2020 en un audio de WhatsApp que hizo llegar al periodista Tomás Dente.