Pampita salió a bancar a Cubero en la pelea mediática con Nicole Meumann

Pampita, la eterna rival de Nicole Neumann, en salió a bancar a Fabián Cubero en el escándalo mediático que envuelve a la pareja. En su programa de televisión, Carolina Ardohaín dejó en claro su opinión contraria a la de sus compañeros de trabajo, que tildaron al futbolista de "resentido" porque Nicole fue quien le puso punto final a la pareja.

"No hablemos así de Cubero. Es un hombre centrado, educado y buena persona. Ya pasaron muchos años (de la separación). El rehízo su vida. No creo que esto pase por algo de la pasión entre ellos. Él está feliz con su nueva mujer (Mica Viciconte). Una vez Nicole lloró por otro problema y él dijo 'yo no la quiero ver llorando'".

Pampita lleva una buena relación con el futbolista de Vélez Sársfield de la época en que ella salía con Pico Mónaco. Y lo cierto es que su apoyo a "Poroto" le generó reproches y comentarios adversos en las redes sociales.

"Pampita es una desfachada para hablar como lo hace de @nikitaneumann porque lloró y habló en su programa, se olvida que ella pasó los videos de su casa", fue el comentario de una seguidora en Twitter que curiosamente cosechó un "me gusta" de parte de Nicole Neumann.