Pampita rompió el silencio, lamentó los "rótulos" y habló del cariño con Pico

Una vez más, Pampita exhibió cierto enojo con la prensa por el asedio que viene sufriendo ante el romance con Polito Pieres. Anoche, en charla con algunos medios, la modelo dejó en claro que quiere hacer su vida lo más normal posible y fue tajante con los periodistas.

La semana pasada, los tortolitos fueron vistos cuando salían de un cine. Luego compartieron un casamiento de un amigo de Pieres.

“Yo no hablo más de temas sentimentales. Lo único que les puedo decir es que quiero vivir mi vida normal como cualquier persona. Uno cuando tiene ganas de contar algo lo cuenta. Pero eso podría pasar pero no creo que pronto. Estoy tranquila, no estoy buscando nada, lamento que ustedes me pongan nombres, rótulos y cosas porque no es lo que me pasa. Nada me va a detener a que yo viva una vida sumamente normal, y si quiero salir, ir al cine, o a una fiesta lo voy a seguir porque mi vida es mía”, afirmó.

Sobre la separación con Pico Mónaco, dijo: “Mucho cariño y es parte de mi vida y de la de mis hijos. Siempre bien recibido en mi casa, tenemos un perro en común y nos tratamos con mucho respeto siempre. Predomina el cariño y el respeto, es algo que va a estar siempre con nosotros”.

En el medio, un rumor instalado que indica que Polito tenía cierta relación y cercanía con el ex de Pampita, Pico Mónaco. De hecho, Ángel de Brito puso al aire en su programa una foto donde se los ve a ambos en José Ignacio, Uruguay, en enero pasado.

Como si esto fuera poco y para abonar la teoría de la traición, Polito le comentó una foto de Instagram a Mónaco que había sacado la propia Pampita.





