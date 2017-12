El paso de Maluma por el país, en el mejor momento de su carrera, provocó la alteración de la platea femenina que quedó impactada con los encantos del cantante colombiano. Hasta Pampita tuvo una anécdota para contar.

Fue en su programa que Carolina Ardohain admitió que le encanta el intérprete de "Felices los cuatro" e incluso tuvo la chance de estar muy cerquita de él, según le relató a Barbie Simons en su programa Pampita Online: "Lo tuve en el verano en la reposera de al lado en Miami. Dije: 'Me voy a sacar una foto'. Me puse el sombrero, el collar y todo".

Pico Monaco celoso de Maluma







Pero resulta que cuando estaba a punto de pedirle una selfie a Maluma, su pareja la frenó de inmediato: "Agarré el celular y Pico me dijo: '¿Adónde vas?'. Le contesté: 'Me voy a sacar una foto'. Me dijo: 'No, vos no vas a ningún lado'. Él estaba con un montón de amigos, tipo grupito. Me dijo: 'Vos estás loca, van a decir que salís con Maluma, que estás en Miami con Maluma'".

Luego, la jurado del Bailando 2017 se lo volvió a cruzar al artista de casualidad y sin su pareja. Sin embargo, en esta oportunidad, ella no quiso pedirle una selfie: "Un día, venía con los tres chicos, con el bolso de la playa. Me subo al ascensor con los tres y aparece Maluma, en Miami. Estábamos en el mismo edificio. Estaba toda desarreglada, sino le hubiese pedido una foto. Estaba hecha un desastre porque venía de la playa".

"Son oportunidades que pasan una vez", la retó su amiga Barbie Simons. "Esa foto cotiza. Pico, no te tenía tan celoso". Luego, le preguntó a la modelo: "Si mañana aparece Gisele Bündchen, ¿vos no le vas a dejar que se saque una foto con ella por miedo a que le inventen un romance?". La conductora le contestó: "Yo sí. Él no me dejó. Lo bueno es que yo se lo reclamo hasta el día de hoy y él se arrepiente un poco"."