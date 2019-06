Pampita hizo borrón y cuenta nueva. Tras su relación con el extenista Juan "Pico" Mónaco, la conductora y modelo reabrió su corazón y se lo entregó a Mariano Balcarce.

Ya muy lejos de ella, Pico vive un gran idilio en París con la modelo Diana Arnopoulos.

Pero en una nota brindada a Implacables, la chica de General Acha fue consultada por la relación de su ex y así respondió: "No hablo de eso. Con todos mis ex, nunca opino nada, no me gusta hablar de los ex".

También se refirió a su relación con Balcarce: "Uno no elige, el amor llega, si era mediático o no, uno no elige. Estamos muy bien, muy tranquilos, muy estables".

Cuando le preguntaron por la convivencia explicó: "No convivimos, es muy pronto para convivir. No tengo idea si me gustaría, lo que depare el destino, será lo que tenga que ser".