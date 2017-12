Pampita no desmintió su separación de Pico Mónaco

La ausencia de Juan "Pico" Mónaco en la fiesta de los Premio Tato y la falta de mensajes en las redes sociales fueron suficiente para consultar a Carolina "Pampita" Ardohain sobre su situación sentimental.

Lo que ocurrió fue que la modelo y conductora arribó a la ceremonia en soledad y desde el 28 de noviembre no sube fotos con su novio a Instagram, ni intercambian acciones virtuales como lo venían haciendo con frecuencia y amorosamente.





Pampita no desmintió su separación de Mónaco



Al término de "ShowMatch", el viernes a la madrugada varios medios esperaron a la jurado a la salida de los estudios de La Corte para obtener su testimonio.

Sin eludir a la prensa, Pampita puso su mejor cara y admitió: "Me imaginé que me iban a preguntar y la respuesta es que no tengo nada que contarles. Me voy a mantener así".

Ante la inesperada reacción, los cronistas apostados en el lugar mantuvieron un breve pero muy significativo diálogo con la diosa en el que agregó: "Es lo único que les puedo decir".

"No quiero hacer ningún comentario y espero que lo respeten. Yo puedo decirles por mí y nada más", dijo.

Ante la reiteración de la pregunta sobre las versiones de separación, Pampita se despidió con su cautivante sonrisa y besos para todos: "¡Me voy a dormir! Ya les contesté, por favor. Es lo único que les puedo decir. Me tengo que ir".













Tercera en discordia





Luego de las elocuentes palabras de Pampita, Yanina Latorre lanzó al aire una explosiva versión que fue avalada por Ángel de Brito.

"Anoche Pico estaba en un bar con dos amigos, matándose de la risa. Yo tengo un contacto, directo de Pampita, y sé que hace dos semanas que no están pasando los fines de semana juntos. Ella está muy triste y esto habría sido porque Pampita encontró algo en su teléfono. Tengo un dato, pero hasta que no lo chequee bien", dijo la panelista, poniendo bajo la lupa un potencial motivo de separación. Y el conductor agregó: "Se habla de Sol Pérez. Ella lo desmiente, pero muchos la involucran con Pico Mónaco".

Ahondando en su versión periodística, Yanina agregó: "Aunque Pico se porte bien, ella tiene una paranoia por todo lo que le pasó con (Benjamín) Vicuña. Ella le tiene prohibido que se saque fotos con fans... Para mí fue demasiado rápido todo: mudarse, alquilar, presentarle a los chicos... Nosotras (Latorre y Franchín) dijimos que esto iba a durar muy poco, que no iban a llegar a fin de año. ¿Qué habrá encontrado en el teléfono? A mí me dijeron que fue un escándalo. Yo no estoy hablando de Sol Pérez, no me dieron el nombre... Y otra cosa, a ella no le gusta la relación que tiene Pico con el Pollo Álvarez".