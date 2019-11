Pampita lanzó una picante advertencia luego de escuchar una nota en la que Nicole Neumann dijo que no volvería a cometer el error de casarse y menos a dos meses de conocer a una persona. Es que eso es lo que hará Carolina este 22 de noviembre con Roberto García Moritán.

Ante esa especie de desafío de Neuman, Pampita se puso seria y dijo: "No sé si Nicole está juzgando. Es una opinión personal... Estoy en una semana de tanta paz que me voy a quedar callada. Porque yo sé muchas cosas, de mucha gente, de gente que trabaja en esta casa. Capaz lo digo antes de la luna de miel".

Pero la cosa no quedó allí y Pampita fue a fondo: "Sé de romances clandestinos, romance que han dicho ‘es mentira que salgo con esta persona’, romances con un hombre que estaba casado antes. Pero estoy en este momento de paz. Capaz que vuelvo de la luna de miel tan contenta que me olvido de esta noticia, pero no me provoquen".