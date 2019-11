Pampita invitó a Benjamín Vicuña a su boda por WhatsApp

Suele decirse que el tiempo cierra las heridas. Y parece que Pampita decidió dejar atrás el explosivo final de su relación con Benjamín Vicuña, a quien invitó a su casamiento con Roberto García Moritán.

Pero el gesto de Pampita no quedó allí. La conductora de TV y exmodelo demostró que no hay resentimientos e hizo extensiva la invitación a la actual pareja de su ex, La China Suárez, la que fue en su momento la tercera en discordia.

Estos últimos detalles en torno a la que se considera como la "Boda del año", que se realizará el 22 noviembre, se conocieron de boca de la periodista Mariana Brey, en el programa "Los ángeles de la mañana", quien reveló: “La invitación fue a través de un mensaje de WhatsApp, directamente del teléfono de Pampita a Vicuña porque quizás podría haberlo llamado la wedding planner”.

La cronista de espectáculos señaló que Pampita se contactó con Vicuña a través de un audio, supuestamente antes de que conociera la noticia del casamiento.

"Hola Benja, quiero informarte que me caso, los chicos ya lo saben. Por supuesto que estás invitado con Eugenia", contó Brey. Y agregó: “Están invitados después de las 12”.

Brey aseguró que Vicuña habría contestado que tenía un viaje a Chile y que no iba a poder estar en esa fecha.