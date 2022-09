Pampita íntima: la modelo confesó ser celosa y habló sobre su familia ensamblada

En la emisión, la primera del nuevo ciclo propio de Juana Viale, las anécdotas de Pampita se robaron toda la atención. La modelo se abrió a contar un montón de intimidades sobre su vida y cómo fue todo el proceso de buscar convertirse en madre por quinta vez. En esa línea, confesó que antes de enterarse del embarazo de Ana tuvo que someterse a un tratamiento con muchas inyecciones y hormonas.

"No sabíamos si lo íbamos a lograr o no porque hubo un tratamiento antes", comentó la modelo. Luego contó: "Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones".

En ese momento, Juana interrumpió para destacar que se trata de un momento muy difícil, "y tenés que salir con la sonrisa y tenés que frenarte para la foto", a lo que Pampita comentó: "Gracias a dios coincidió con pandemia, así que estaba toda la familia recluida. No tenía que maquillarme, peinarme, nada. Así que todo el proceso hormonal que obviamente te revoluciona y a veces tenés picks de alegría y de tristeza porque estás muy a flor de piel, estábamos en casa".

Pampita habló también de la relación con su marido y confesó que es celosa. "Sí, re. No quiero ser políticamente correcta. No me gusta compartir lo mío. Pero en el buen sentido, no he hecho escándalos”.

Carolina comentó acerca de la exposición que tiene su marido ahora que se lanzó a la carrera política: "Hablamos mucho de qué va a pasar a futuro si su carrera sigue en la política. También el poder te quita mucha energía. Está muy encendido todo porque el país lo necesita también, necesita ponerle atención a eso. Y capaz soy celosa de sus tiempos, no de una mujer, soy celosa del tiempo. Compartir además el momento de Ana que crece muy rápido".

Finalmente, también se refirió a su experiencia formando una familia ensamblada, sobre lo que dijo: "Para mí hay que ser claros. A los hijos de la pareja hay que amarlos como si fueran propios y hay que educarlos como si fueran propios".

Concluyó: "La pareja de tu ex después cría a tus hijos. Entonces, todo el amor que le den a tus hijos es bienvenido. Le agradecés porque después es la persona que le lleva la mochila, lo lleva a fútbol, que (lo cuida cuando) tiene fiebre y le da el remedio. Lo único que podés hacer es abrazar y decir: "Gracias por lo que le estás dando a los míos, que son mi tesoro. Lo mejor es llevarse muy bien”.