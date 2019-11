Pampita hizo llorar a Lourdes Sánchez que volvió al "Súper Bailando"

Lourdes Sánchez no pudo contener las lágrimas de emocionó en su regreso al "Súper bailando". Pampita, en su rol de jurado del certamen, le brindó una devolución muy gratificante al calificarla con ocho cho puntos y Lourdes se conmovió al rememorar los difíciles momentos que vivió por sus problemas de salud.

Marcelo Tinelli, el conductor del programa, le dijo: "Estás medio como sensible, ¿no? Después del problema que tuviste, me imagino pensaste que no ibas a volver a bailar".

Y Sánchez respondió que "desde el ensayo que no paraba de llorar" y que no podía creer haber vuelto al certamen.

"Se te siente así. Estás con los ojos vidriosos todo el tiempo como no pudiendo creeer estar bailando otra vez. ¿Pensaste que no ibas a poder volver a bailar este año?", destacó Tinelli.

La bailarina recordó que "hace un mes estaba en una cama con tres agujeros en la panza. Es muy fuerte lo que viví y no puedo creer estar haciendo esto que me llena de vida".

"Es mi pasión. Bailar es todo para mí. Y escuchar a mi médica que me dijo que era un milagro que estuviera acá hizo que todo lo viviera al máximo. El ensayo también. Lloré todo. El próximo programa te prometo que no lloro más", finalizó Lourdes.