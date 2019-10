Pampita habló sobre su relación con los hijos de García Moritán

Pampita reveló en su programa de televisión que mantiene un buen vínculo con los hijos de novio Roberto García Moritán, con quien se casará dentro de muy poco.

De acuerdo a lo que contó la modelo y conductora, todo marcha sobre rieles para lo que será una familia "ensamblada" con Delfinia, de 14 años, y Santino, de 13, los hijos que el empresario tuvo con su anterior pareja Milagros Britos.

Pampita aseguró que ya conocía a los hijos de García Mortián, y agregó que tuvieron "muchos encuentros" con los adolescentes.

Embed

"Lo primero que tuvimos en cuenta son los hijos de cada uno, que se sintieran cómodos con la relación, que la aprobaran, que estuvieran de acuerdo”, agregó Carolina Ardohaín, y admitió que ya con los hijos de cada uno compartieron algunos fines de semana.

"Si los chicos no nos daban el visto bueno y no confiaban en este amor, no tomábamos una decisión así”, aseguró Pampita, mamá de Beltrán, Benicio y Bautista, que enfatizó que el encuentro entre los nenes de cada uno "se dio todo con naturalidad, con los tiempos de ellos. Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia", expresó con alegría.