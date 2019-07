Carolina "Pampita" Ardohain atraviesa una crisis con Mariano Balcarce, después de cuatro meses de relación. Fue ella quien confirmó la separación. "Estamos distanciados hace dos semanas, no sé qué pasará", aseguró.

En la gala solidaria de la Fundación Zaldivar que se realizó en el Alvear Palace Hotel habló: "Dije que estamos distanciados con Mariano, y está bueno decirlo para descomprimir un poco".

pampita01.jpg

Respecto de si la decisión fue tomada de común acuerdo, la modelo mantuvo el misterio: "No voy a entrar en detalles. Solo decir que estamos separados y nada más, no tengo por qué mentirles".

En cuanto a una eventual infidelidad al interior de la pareja, Pampita fue tajante: "No, no. Por favor. No empiecen a inventar cosas porque lastiman mucho con la mentira y no es el caso".

pampita02.jpg

Al final, Pampita eludió explicar el motivo de su separación de Mariano Balcarce y concluyó abierta a la posibilidad de reconciliarse: "Son cosas nuestras. Veremos qué pasa. Está bien decirlo para que salga la tensión de ahí, nos permite estar más tranquilos. ¿Si apuesto a que la relación crezca a futuro? Nunca se sabe, veremos qué pasa".