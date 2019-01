Es un hecho que Pampita y Pico M贸naco(40) se reconciliaron en Punta del Este. Las fotos en Instagram donde se los vio muy acaramelados se viralizaron y ante la evidencia, la modelo habl贸 de la nueva etapa de la relaci贸n.

En una entrevista con la revista Gente, Carolina Ardohain se refiri贸 no sin dar algunas vueltas a su relaci贸n el el extenista tandilense: "Ay, qu茅 dif铆cil hablar de esto. Me quiero matar. Yo no tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil. Con eso no tengo prejuicios ni me importa lo que diga la gente".

"Soy libre con mis decisiones y hago lo que dicta mi coraz贸n. Siempre soy arriesgada, despu茅s no s茅 c贸mo saldr谩 todo esta vez, no tengo la varita m谩gica. Pero no tengo miedo de vivir las cosas, soy una entregada a la vida", reflexion贸.

La modelo top y conductora dijo adem谩s que "admito que transito mi vida amorosa con mucha intensidad. Me pasa que cuando estoy con alguien doy todo y sue帽o con esa persona. El amor es lo m谩s importante en mi vida, y s铆, me gusta estar de novia y enamorada".

"Me pasan cosas como a todas las personas, soy transparente y cuando estuve mal no lo escond铆. Ya me vieron de mal humor, no es algo que pueda disimular. Este a帽o me tuvieron que ver mal y no lo viv铆 con verg眉enza", reconoci贸 sin tapujos.

Sobre el final de la entrevista fij贸 posici贸n sobre la elecci贸n de sus parejas: "Siempre elijo bien y siempre estoy con personas que quiero mucho, no lo hago porque s铆".