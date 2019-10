En una nota en el programa "Pampita online", la abogada Ana Rosendeld aseguró que al futbolista Maxi López lo tuvo que embargar por deber, según dijo, "trece meses de cuota alimentaria por sus tres hijos". Fue en ese contexto que Carolina "Pampita" Ardohain se mostró enojada con el futbolista.

"Me daría vergüenza tener la plata en el banco y no dársela a mis hijos", lanzó la conductora. "Los chicos no se enteran, no miran redes, no miran nada. Es por vos. Vos tenés que dormir con la conciencia tranquila. Vos los trajiste al mundo de forma consensuada, con amor, con ganas y lo que les corresponde es eso, ¿por qué se los vas a negar?", manifestó.

Pero sobre todo, la jurado del Súper Bailando se enojó por la picante frase que Maxi lanzó en Instagram de "además de perdonar, agradezco que se haya llevado a W.", en alusión al escándalo que protagonizó con Mauro Icardi y su exesposa.

"El comentario este 'menos mal que se la llevó' es totalmente desafortunado. Horrible, horrible. Una mujer a la que amó, con la que se casó, con la que tuvo tantos hijos. Es raro eso. ¿Te olvidaste de todos los años que llegaste y tenías la ropa planchada, la comida hecha, tu mujer amamantando y pariendo? No lo entiendo, se le borró de la memoria", aseguró, molesta. "No podés hablar así de la mamá de tus hijos", finalizó Pampita, tomando partido por Wanda Nara.