Marcelo Tinelli y Pampita volvieron a intercambiar bromas e ironías en torno al casamiento de la modelo con Roberto García Moritán. El conductor del Súper Bailando solía bromear con la jurado sobre si lo iba a invitar a la fiesta, que está prevista sólo para 130 invitados, pero con un número muy superior de personas para después de la medianoche.

Tinelli ya había manifestado que no irá al casamiento, pero sin embargo anoche protagonizó otro divertido cruce con Pampita. Esto fue lo que se dijeron en el programa:

Tinelli: _Gracias a Roberto García Moritán, el futuro marido de Pampita, que ayer me invitó al casamiento, pero no después de las doce. Me dijo ‘quiero que vengan a comer’. No somos 130, sino 132.

Pampita: _Es que vimos que estabas tan interesado a venir a la ceremonia y estar ahí para darnos un abrazo. Dijimos ‘qué mal que estuvimos, es obvio que hay que invitarlo. Recapacitamos y dijimos ‘es obvio que Marce va a estar ahí cuando salgamos del altar’.

Tinelli: _ Díganme cuándo quieren que los abrace. Háganme un chasquido y ese es el momento en el que vuelan las palomitas.

Pampita: _No podíamos dejarlo afuera porque te morías de ganas de estar, así que mandamos a unos familiares después de las doce.

Tinelli: _ Me encanta estar en la lista justa.

Tinelli ya había adelantado en una nota con un programa porteño que había recibido la invitación, pero que desistía: “Quiero agradecerle a Roberto García Moritán que me llamó y a Caro también que nos llamó a Guille (Valdés) y a mí para poder ir”, comenzó Tinelli. “Yo no tenía pensado ir, a mí me cuesta realmente, y soy sincero, ir a este tipo de eventos. Qué se yo… se enojan mis amigos cuando no voy a un cumple de 50, por ejemplo. No quiero decir que voy y después no voy”, se sinceró.