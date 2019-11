Pamela David confirmó que no seguirá con su programa de las tardes

Invitada anoche en "PH Podemos Hablar", la conductora Pamela David confirmó que en diciembre termina su programa "Pamela a la tarde" por la pantalla de América y que su intención es no hacerlo el año próximo.

"Pamela a la tarde se termina en diciembre pero sí no lo quiero seguir haciendo", comentó la conductora sobre su ciclo que lleva varios años al aire en las tardes.

Y agregó: "No sé lo que es tomarme un año sabático, desde que soy niña trabajo. No podría, no sé lo que es no trabajar".

"No sé el día de mañana lo que será pero siempre me preparo, siempre estoy atenta a que salgan cosas que me hagan feliz, tal vez no encaja mucho con el último tiempo", explicó la conductora.