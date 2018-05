La conductora de "Pamela a la tarde" sorprendió cuando, visiblemente emocionada, abrió su corazón y contó que tiene una hermana.





"Somos... uff... dejame sacar la cuenta... yo no sé hasta dónde contar. No escondo nada, el tema es que hay realidades que me exceden a mí, que tienen que ver con otras personas y yo no sé cómo lo tomarían, pero somos seis hermanos", contó Pamela ante la pregunta de Luis sobre su familia.

Embed Una publicación compartida por Pame (@pamedavid) el May 1, 2018 at 4:20 PDT



"Tres de mamá y papá: Cristian, Carina y yo. Y mi papá tiene a Franco, María, Florencia y Lucas. Pero tengo una nueva hermana que se llama Carolina, que tiene 35 años, y a la que le mando un beso. ¡Siempre me hacés contar cosas que nunca cuento! (le dijo a Novaresio). Es divina pero mucho más no puedo decir", añadió la animadora.





