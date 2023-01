Pamela Anderson cuenta la historia de su turbulenta vida en Netflix

“Aquí está este ícono que el mundo cree conocer, se ha tratado de crear casi como una caricatura de quién es ella. Pero hay una profundidad en esta mujer y una inteligencia definida que está lista para mostrar al mundo”, sostuvo Lisa Nishimura, vicepresidenta de películas independientes y documentales de Netflix.

Valiéndose de diarios y grabaciones personales, Pamela Anderson narra la historia de su ascenso a la fama, sus turbulentos romances y el famoso video sexual con su ex esposo Tommy Lee, el célebre baterista del grupo Mötley Crüe. “Mi esperanza es que esta película cierre un capítulo muy doloroso en la vida de mi madre. Espero que le traiga paz. Todo el proceso del documental ha traído una nueva energía a ella y no puedo esperar a ver qué hace a continuación. Creo que el cielo es el límite para esta mujer”, dijo Brandon Thomas Lee en la previa al debut del documental.

Ryan White le comentó a la revista Vanity Fair que los hijos de Anderson, Brandon, de 26 años, y Dylan, de 24, convencieron a la actriz de contar su propia historia y a su manera, ya que “realmente odian ver que otras personas cuentan su historia de una manera que no sienten que sea auténtica para ella. Pamela, por naturaleza, es una persona increíblemente abierta y honesta. Quizá por eso se ha quemado tanto en su vida, pero también creo que es lo que la hace adorable y contagiosa”, dijo el director.

El realizador además reveló que Anderson estuvo dispuesta a mostrarse vulnerable y a responder todas las preguntas. “Desde el principio, ella dijo: «Podés preguntarme cualquier cosa. Hablaré de cualquier cosa. No seré más que honesta con vos»”.

pam2.jpg Pamela en los años 90, cuando su fama explotó.

Esta actitud más relajada y honesta de la actriz comenzó a ver la luz hace diez meses, cuando la ex conejita de Playboy anunció su documental. “Mi vida: mil imperfecciones, un millón de percepciones erróneas. Dicen que soy malvada, salvaje y que estoy perdida. Pero ya no tengo nada que cumplir. Sólo puedo sorprenderlos. No soy una víctima, soy una superviviente y estoy viva para contar la historia real”, escribió en Instagram el 2 de marzo de 2022.

El pasado 10 de enero, se abrió más aún. “No sentía que la gente me tuviera mucho respeto y tuve que armar mi carrera con los pedacitos que me quedaban. Pero no soy una damisela en apuros. Yo misma me puse en muchas situaciones peligrosas y sobreviví a todas. Además, no me importa lo que la gente piense, porque es la única elección que he tenido. Si me importara lo que la gente piensa, no estaría aquí”, explicó en el trailer del documental, para luego referirse al imaginario que se ha creado en torno a ella, y que no es del todo correcto. “Creo que algunos hombres piensan «ella es un juguete de Playboy o una persona muy sexual», y luego te odian por ser algo diferente”, manifestó con decepción. Sin embargo, también se mostró muy optimista al hablar sobre la visión que tiene sobre su trayectoria y el futuro que le espera. “Tenés que ser valiente y usar lo que tenés a mano. ¿Por qué no podemos ser los héroes de nuestra propia historia?”, se preguntó.

Como era de esperar, la producción aborda el tema del video sexual que fue filmado durante la luna de miel de Pamela y Tommy Lee en 1995, y que después se filtró en Internet causando el mayor escándalo de esa época. Al respecto, el director Ryan White consideró: “Es importante recordarle a la gente, especialmente a los jóvenes, por qué esto fue tan traumático para Pamela Anderson. Ahora vivimos en un momento donde los videos sexuales se utilizan en ocasiones para avanzar o incluso hacer una carrera. Mientras que Pamela lo ve como un momento singular que, de muchas maneras, arruinó su carrera”, afirmó el cineasta. Y completó: “Mucha gente creía que Pamela y Tommy filtraron deliberadamente el VHS. Claramente ese no fue el caso y nuestro documental se enfoca en cómo fue una gran violación de su privacidad personal y sexual. La suposición actual es que la gente filtra material deliberadamente por dinero o fama. Pero lo que le pasó a ella es al revés. Por esa razón siempre tenemos cuidado de llamarla «cinta robada» en lugar de «cinta sexual»”, remarcó.

pam1.jpg Pareja explosiva: Anderson y Tommy Lee.

A propósito del estreno mundial de “Pamela Anderson: una historia de amor”, Variety le preguntó a la sex symbol por Lily James, la intérprete británica que encarnó a Anderson en la miniserie “Pam & Tommy”, que tras su debut fue muy criticada por tocar el tema de la “cinta robada” de forma muy superficial, y por revictimizar el pasado de la actriz y modelo. “Creo que es difícil interpretar a alguien cuando no conocés el panorama completo”, opinó la estrella. “No tengo nada en contra de Lily James. Creo que es una chica hermosa y sólo estaba haciendo su trabajo. Pero la idea de que todo eso sucediera fue realmente aplastante para mí”, admitió.

Pese a los comentarios negativos, la serie original de Hulu (que en América latina está en Star+) obtuvo 10 nominaciones a los Emmy a costa de volver a discutir un hecho que estaba enterrado para Anderson. Ella no estuvo involucrada con el equipo creativo de la serie en su desarrollo para el streaming y los llamó “imbéciles” en una reciente entrevista. “Sal en la herida... Todavía me deben una disculpa pública”, dijo tajante Pamela.