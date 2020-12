Previamente, el músico y productor argentino había anticipado sus lecturas de “I”ve got you under my skin” ( “Te llevo bajo mi piel”) y “Beyond the sea” (“Bajo el mar”). Todas estas canciones serán parte del disco que completan una trilogía iniciada en 2017 con “Rock and Roll” y continuada en 2018 con “Románticos 60s”, en la que el artista tucumano da cuenta de sus grandes influencias.