Palazzo: "Charly quería seguir, pero nosotros tomamos la decisión de que no terminara"

El productor del show de Charly García en Rosario, Jorge Palazzo, aseguró que la intempestiva cancelación del concierto de ayer en el hangar de la exRural fue inevitable y motivada porque el músico "se empezó a sentir mal" y, aunque quería seguir, por recomendación médica se resolvió interrumpir la presentación.

"Como encargado de Charly tomé la decisión de que no siguiera tocando", explicó Palazzo esta mañana en declaraciones al programa "Procopio830", que se emite por La Ocho. y agregó: "Nosotros consideramos con el equipo que estábamos ahí, con los músicos, el médico, que no estaba bien y que no tenía que seguir".

Consultado sobre si tenían previsto devolver el valor de las entradas, ya que el concierto no llegó a completarse, Palazzo dijo: "El show se hizo y los músicos compraron por tocar en el show". La explicación dejó en claro que no se resarcirá a los espectadores que no hayan quedado conformes con la presentación.

"Charly subió al escenario perfecto, había probado sonido con diez canciones antes de que diéramos puerta y estaba todo muy bien", agregó el empresario, y siguió: "En un momento nos dijo que se sentía mal, cerramos el telón, hablamos con él y con el médico de cabecera que lo acompaña y que estuvo toda la tarde con él, que nos dijo que estaba todo bien".

"Charly quería seguir, pero lo notábamos como caído, así y todo siguió tocando", continuó con su relato Palazzo, quien estuvo al lado del músico durante toda su estancia en la ciudad, y destacó: "Por como lo vimos nos pareció que no debía seguir y como nosotros somos los que tenemos que velar por la salud de Charly tomamos la decisión".