Pachu Peña reveló que su test dio negativo por coronavirus

“Me acaban de avisar que mi test dio negativo por coronavirus. Estoy bien de salud, jamás tuve un síntoma”, afirmó el actor rosarino Pachu Peña, feliz por la noticia, pero también con muchas ganas de salir al cruce de las versiones que ayer lo señalaba como contagiado con Covid-19.

La versión sobre la salud de Pachu empezó a correr cuando se confirmó que Lizy Tagliani, la conductora del programa “El precio justo”, que se emite por Telefe había dado positivo en el test de coronavirus. Pachu había participado en la misma emisión en que se habría contagiado la conductora y a partir de ese momento trascendió que también tenía coronavirus.

A todo esto, otros dos participantes en el mismo programa, Miguel Angel Cherutti y Belén Francese, sí contrajeron la enfermedad.

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, Peña remarcó: “Estoy feliz y tapándole la boca a los que hablaron al pedo que, sin chequear bien la información, tiran cualquiera”.

“Eso me molestó”, expresó Peña acerca de los rumores que circularon ayer. “Más que nada por mis hijos. Todo surgió porque estuve en el programa de Lizy Tagliani, pero hace trece días que estoy aislado, en cuarentena, respeté a rajatabla todas las indicaciones que me dieron. No veo a mis hijos ni a mi mujer. Me queda un día más de cuarentena”, agregó.

Con el resultado de negativo para Covid-19, Pachu se mostró exultante, pero a la vez solicitó que toda la gente tenga precaución por el avance de la enfermedad. “Que yo esté bien, no quiere decir que todo esté bárbaro. Esto (el coronavirus) está creciendo en forma galopante. Tenemos que tener mucha precaución y cuidarnos entre todos, tomando las recaudos necesarios como uso de barbijo o máscara, tomar distancia, cuidarnos en general”.,

