Pablo Pino: "Busco la canción perfecta, pero por suerte nunca la voy a encontrar"

Pablo Pino llega al salón de actos de La Capital y se sorprende con los cuadros gigantes de los fundadores del Decano de la Prensa Argentina. Tiene puesta una camisa floreada, una remera del grupo rosarino Farolitos, bermudas de jean y unas zapatillas de lona bien curtidas. Parece sapo de otro pozo en medio de esa sala tan repleta de historia. Pero él tiene la suya, claro. Se recuesta arriba de un sillón bordó, el reportero gráfico Marcelo Bustamante le sigue el juego, y el líder de Cielo Razzo mira a cámara, guiña un ojo y hace una mueca. La entrevista aún no empezó, pero la última frase que queda registrada en el grabador está en sintonía con este momento: “Todo lo que viene es bueno”.

tapabanda.jpeg Pino KR, la nueva banda de Pablo Pino que este sábado presenta temas inéditos en el Güemes. Gentileza Diego de Bruno.

Y los que van a subir a escena este sábado para presentar los seis temas grabados de “Fase Inicial: RAN” y los seis que irán a “Fase Final: RAN”, aún no grabados, son nada menos que Pablo Andrés Pino (voz, guitarra acústica, ukelele, charango, coros); Florencia Croci (bajo, coros); Jula Acuña (guitarra eléctrica, guitarra acústica, coros); Taka Carlesso (batería, percusión) y Juan Cruz Ferro (sintetizadores, programaciones).

En Spotify ya se puede encontrar la primera parte del disco completo que se llamará “Pino KR”, cuyos temas transitan un híbrido que está en el medio de la potencia de Cielo Razzo y la calma fogonera de Los Bardos.

Respiran un aire de rock, con huayno y chacarera, y una cita que remite a esa búsqueda que tanto se explayará en esta entrevista: “Si la suerte es la excusa perfecta, si es perfecta hay poco que esperar” (“Galaxia”); vivencias familiares en el paisaje de Purmamarca (“Relato del Chango”); el pulso funky para contar que “hace rato que todo está tan raro” (“Desolado”); un guiño a los que resisten pese a las batallas perdidas (“Tu semilla”); una balada mid tempo plagada de sutilezas (“Estás acá); y el disco cierra con “Turbia”, el tema más Cielo Razzo de este proyecto, no sólo por lo musical sino por los textos encriptados, todo un sello en las letras de Pino: “Este golpe abrió las conjeturas de lo que somos, de lo que vamos a hacer”.

Pablo Pino está por cumplir 30 años con Cielo Razzo, la banda que es su lugar en el mundo, y viene de separarse de Los Bardos, un proceso alternativo que tuvo durante diez años con Nahuel Marquet y Ezequiel “Choza” Salanitro. Y ahora llegan Los Kive.

pinootra.jpg Marcelo Bustamante/La Capital

“No es el power rock de Cielo ni es lo artesanal de Bardos, es una mezcla. En realidad son canciones mías que no terminaban de cuajar ni en Cielo ni en Los Bardos, y era una experiencia que yo quería tener, decir «bueno,defino yo». Yo sé trabajar en grupo, nací en un grupo, sé cómo es el movimiento y quería cambiar de dinámica. Cielo es el lugar más cómodo, hace años que estamos juntos y quiero hacer una gran fiesta en 2023 que se cumplen los 30 del grupo; en Cielo la fortaleza está en la química del rocanrol y en el power que suele suceder en los shows, en cambio en Kive va por otro lado, es mucho más canción y ya está empezando a nacer esa química indispensable para que todo funcione”, dijo Pino.

“Los Kive tiene más que ver con las texturas musicales acordes a quien soy ahora, que soy un tipo mucho más tranquilo, más enamorado de la música propia de mi zona, la música que nos rodea, de Rosario y también de la montaña,cuando viajé con mi mujer y mi hijo en un momento”, y aquí se refiere puntualmente al disparador que le dio el tema que da inicio a “Fase inicial: RAN”, que es “Retrato del Chango”, un músico que conoció en la montaña jujeña que le dio un par de tips de amor por la naturaleza.

“No voy a hacer música de ahora, respeto lo orgánico mío. La música es un híbrido, tomás de acá, sacás de allá, soy mucho de estar escuchando el pop, musicalmente hablando me gusta mucho el pop, y me gusta más el relato del rock, por eso intento fusionar las dos cosas. Así que, si te divertís, la gente la pasa bien, estás generando un proyecto y seguís buscando, está todo bien”.

¿Qué busca Pino, después de Cielo Razzo, después de Los Bardos, ahora con Pino KR?: “Mi búsqueda es la canción perfecta, pero por suerte nunca la voy a encontrar, porque si la encuentro ¿ahora qué hago? Lo que importa, y esto no lo dije yo, no es adónde llegás sino el camino. Y conectar con la musicalidad, y con Los Kive pasa, habremos tocado cinco veces en vivo, y después de los shows terminamos todos juntos tomando cerveza, nos quedamos hasta las 4 de la mañana filosofando baratamente. Si pasa eso, si está esa química, ya está. La música es una búsqueda constante, esa es mi elección, y me da la posibilidad de conocer gente que quiero, como el Pájaro Almirón en Cielo, que lo amo, o Flor Croci, que es mi hermana de la vida. Y en 2023 se viene un disco conceptual de Cielo, una fiesta grande por los 30 años que puede ser en un Anfi o en el Hipódromo, y los shows de Los Kive. Todo lo que viene es bueno”.