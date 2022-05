Pablo Echarri tuvo que aclarar una frase fake suya sobre Robert De Niro que se hizo viral

"Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tanto idiota comentándolo", dijo Echarri negando una opinión en contra de De Niro.

Tras las repercusiones, Echarri se transformó en tendencia, ya que miles de usuarios salieron a criticarlo por sus supuestas declaraciones. Enterado de los sucedido, fue el propio actor quien salió a desmentir los dichos que se le atribuían.

"Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo", fue el contundente descargo que realizó Pablo Echarri.

echa.jpg

Además Raúl Rizzo, otro aludido en el mensaje, salió a aclarar que tampoco estaba en contra de De Niro. "Viene a sacarnos el pan de la boca a los actores argentinos porque representa la cara más cruel del neoliberalismo", se publicó en algunos portales como si realmente lo hubiera manifestado el actor. "Nunca dije eso, De Niro es un gran actor y que venga a grabar acá es un orgullo. Inventar eso es de mala leche", sostuvo el actor argentino.

"Estoy sorprendido con esto. Si en alguna nota lo nombré a De Niro es porque es una figura que está en Argentina. Yo soy actor, soy un admirador de De Niro. Me parece un actor estupendo y me encanta que esté filmando acá. Es un orgullo. Y me encantaría participar de algo que haga él, con él. Lo sacan de la malicia que tienen, buscando el impacto no sé para qué", expresó.