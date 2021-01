Pablo Echarri se burló de El Dipy por el choque en el Top Race y el cantante lo "atendió" sin frenar

Como no podía ser de otra manera, el Dipy salió a responderle. Después de dar detalles sobre cómo fue el accidente y publicar el video de la cámara interior del auto donde estaba y se ve la maniobra que hizo, se encargó exclusivamente del actor.

Primero escribió un tuit con una advertencia: “¿Cómo anda el traidor de amigos? Imaginate que maneje como actuás, no manejaría el carrito del súper. Ya eso está todo aclarado. Ahora que estas acá, ¿la farmacia bien? ¿Laburando? Más sucio que una papa estás. Refloto más cosas y se te va a complicar. Lo sabés, ¿no? Besi“.

Horas más tarde y retomando el mensaje anterior, le dedicó un hilo de Twitter: “Ahora sí tengo tiempo de sobra para vos...”

"Hola Pablo Echarri... decís que manejo como hablo. Vos manejás como actuás: chocás estando en un estacionamiento”, manifestó al compartir el video de una nota donde mostraban el incidente que tuvo el marido de Nancy Duplaá con Gastón Pauls al retirarse del casamiento de Dalma Maradona, en 2018.

Luego siguió en otro tuit: “Te lo vuelvo a preguntar porque no me contestaste. ¿Cómo anda la farmacia? La que tenías quilombos por la efedrina, ¿te acordás?... De curioso nomás pregunto”. Después compartió una foto donde se ve al actor, a Nancy Duplaá y a su expareja, Matías Martín, e ironizó: “Uh, perdón Pablo, se me escapó esto”.

Sin dejar el tema ahí, el cantante continuó con la chicana y compartió fotos del actor y su pareja en un avión y luego en una playa en el exterior: “Pensé que te ibas a vacacionar en algún lugar del país, porque sos nacional y popular. Bah... eso es lo que decís. Acá te sacaron una fotito viajando a Houston...Qué oligarca resultaste”.

“Acá te vemos vacacionando en el Río de la Plata para cerrarme la boca...Ahh...¿no? Uy perdón”, completó.

Para cerrar, el Dipy le deseó que tenga un buen año: “¡Besito enorme Pabloncho! Ojalá que te vaya bien. No sea cosa que te pase lo mismo que a Dady Brieva”.