Entre los premiados figuran discos de Joel Tortul Cuarteto (en la categoría folclore), Los Bardos (fusión), Purple House (hip hop y trap), Groovin Bohemia (funk y soul), Carlos Casazza Quinteto (jazz), Lord Divine (metal, hard rock), Cravzov (indie pop), Los Hermanos Karamazov (punk), Bonzo Morelli (rock y blues), Masmédula (tango) y Los Legendarios Barbacena (cumbia). En las categorías de discos editados por sello foráneo se impusieron Nicki Nicole y Bubis Vayins.

Pop barroco y psicodelia

Pablo Comas, que fue galardonado con el premio principal, es uno de los músicos más singulares que surgió en Rosario en los últimos años. En 2006 formó Alucinaria, la banda que lideró como compositor, cantante, multiinstrumentista y productor. El grupo editó dos discos: “La última rotación del sol” (2012) y “Días de fuerza” (2016), dos álbumes que recibieron muy buenas críticas y llamaron la atención en la escena local. Alucinaria se disolvió sin anuncios en 2017, y un año después Comas decidió encarar un camino como solista, que se concretó en 2019 con “Hambre”.

Su debut en solitario es un puñado de canciones intenso, cargado de ideas y palabras. El pop barroco y psicodélico que caracterizó a Alucinaria está ahí, pero en “Hambre” sobresale más el tono visceral y urgente. “Tengo hambre de gritar”, canta Pablo Comas en “Cicatriz”, uno de los temas más potentes del álbum.

Pablo Comas - El Fantasista (Video Oficial)

En el disco también se notan influencias del rock progresivo: canciones que se quiebran en distintos ritmos, con codas instrumentales. “A mí me gusta el tema de las estructuras de las canciones. Me fascina”, dijo el año pasado en una nota con Escenario. “Yo creo mucho en la psicodelia de la estructura, que es la escuela de Brian Wilson, y no tanto en la de la textura, tipo «tengo tres delays y los aprieto a todos». Me gusta la psicodelia de la canción que viene rumbeando para un lugar y de repente se dispara para otro lado. Lo pienso como si fuera una película. Cuando compongo intento sorprenderme y que también se sorprenda el otro”, explicó.

Este año especial, la ceremonia de los Rosario Edita se realizó vía streaming. La conducción estuvo a cargo de Bernardo Maison (Perry), uno de los impulsores de la iniciativa, acompañado por Gustavo Lorenzatti, Morena Velázquez, Gabo Levin y Painé Nocetti.