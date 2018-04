Pablo Alborán regresa a Rosario con sus baladas

Pablo Alborán regresa a Rosario para presentar el "Tour Prometo 2018", hoy a las 21, en Metropolitano (Alto Rosario Shopping). Tras dos años de ausencia sobre los escenarios, Alborán es hoy uno de los artistas españoles más exitosos de los últimos tiempos y regresó con una gira mundial de más de 50 shows incluyendo Europa, México y Latinoamérica. El artista inició su gira en México dando seis conciertos totalmente agotados, luego continuó por Guatemala, Panamá, Colombia y Ecuador. En Argentina, dará varios shows: ayer se presentó en Córdoba, hoy en Rosario y el 15 y 15 en el Luna Park.

El cantante decidió frenar su carrera durante dos años porque "sentía que era todo mecánico". "Estaba en mitad de una gira. La terminé y automáticamente paramos. Me fui a Málaga a estudiar, a escuchar música nueva y antigua. A volver a hacer cosas cotidianas como estar en el metro, agarrar un autobús, leer, estar en la calle y viajar con amigos. Me desconecté, cambié mi número de teléfono, cambié todo para que no me llamara nadie. Fue bonito y de repente surgió el disco", relató Alborán al periódico El Espectador.

El artista asegura que está feliz, contento y tranquilo, y "Prometo" es un disco que refleja eso: "El disco tiene muy buena vibración y ha sido natural. Necesitaba que estuviera Julio Reyes, que estuviera Colombia, llevaba años sin trabajar con él y le ha dado ese toque nuevo a toda la producción".

El álbum tiene nuevas influencias y estilos musicales que les dan color a unas baladas rítmicas y melódicas. El intérprete de "Solamente tú", canción con la que debutó en 2010, también exploró nuevos géneros, como el reggae y la música electrónica, pero continúa con el pop como su sello.

"«Prometo» es un disco en el que me reconozco. Escucho las canciones y reconozco mi locura, mi ira, mis alegrías, no veo nada que no sea yo". Es el cuarto álbum del cantante y cuenta con 12 canciones que fueron grabadas en Miami y tienen una fuerte influencia cultural y musical de esa ciudad.

Como antesala del disco, el 28 de septiembre de 2017 Alborán lanzó dos sencillos: "Saturno" y "No vaya a ser". "«Saturno» es una balada en la que hablo de otros planetas, de qué pasaría si todo lo que no hemos logrado aquí sucediera en otros lugares y, en definitiva, parece triste, pero yo creo que es una manera de darnos cuenta de que el amor nunca muere". Aunque el intérprete de "Solamente tú" dejó muchas cosas en "Saturno", ahora quiere que todo suceda aquí, en este momento en el que su carrera resurgió y él también.