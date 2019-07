Otro gran director de cine se pasa a la TV

Luca Guadagnino seguirá la estela de David Lynch, David Fincher, Martin Scorsese y otros grandes cineastas que se pasan a la televisión. El italiano nominado al Oscar por "Llámame por tu nombre" anunció que prepara, para HBO, "We Are Who We Are", una serie de ocho capítulos que contará el despertar sexual de dos adolescentes de 14 años en una base militar italiana. De esos ocho capítulos, Guadagnino escribirá varios (junto con un equipo de guionistas) y dirigirá los dos primeros y el último.