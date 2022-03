Oscar 2022: Regina Hall manoseó a dos actores y generó polémica en las redes

Los premios Oscar de este año estuvo estuvieron cargados de polémica y situaciones que generaron reacciones en los espectadores. Además del cachetazo de Will Smith al actor cómico Chris Rock, una actriz también quedó en el centro de la escena por su accionar. Regina Hall presentó a Josh Brolin y Jason Momoa, quienes subieron al escenario para dar a conocer al ganador de uno de los rubros técnicos. Pero antes hizo un paso de comedia que los internautas no le perdonaron.

“Mujeres diciendo que el manoseo de Regina Hall a los dos actores fue gracioso... No lo fue, fue incómodo y no se deben enviar esos mensajes. No por que sean hombres deben soportar esas bromas porque si fuera al revés se acaban los Oscar”, publicó un tuitero generando miles de reacciones, además de memes. Otro reflexionó: “Pregunta seria. Este chiste de Regina Hall, que me gustó mucho, ¿les parecería gracioso si lo hiciera un presentador hombre con invitadas femeninas? Por lo tanto: ¿lo permitimos porque es humor en ambos casos o en ninguno?”.

“¿Saben lo que pasaría si un hombre manosea a una mujer como lo hizo la presentadora con Jason Momoa?", sostuvo otro dentro del debate en Twitter que se instaló y donde la mayoría coincidió en que el momento había sido incómodo y de mal gusto.

https://twitter.com/Daniuu/status/1508319833934503941 Otra cosa que no entendí y no comparto fue lo que hizo Regina Hall toqueteando a Jason Momoa y Josh Brolin. Llevamos tiempo diciendo que se acabe ese tipo de actos sexuales y ahora lo hacen parte del show. Realmente lamentable los #Oscars #Oscar pic.twitter.com/3ORCvGHy0p — Daniela Campos Letelier (@Daniuu) March 28, 2022

https://twitter.com/Lizi_M_/status/1508252164887617539 Que alguien le diga a Regina Hall que esto es acoso pic.twitter.com/fQ4tKq6zxF — Lizi Ecuador (@Lizi_M_) March 28, 2022